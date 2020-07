Участников фармрынка ждут послабления в плане маркировки лекарств Ученые исследовали соединение, которое может стать основой перспективных антибиотиков » FDA выпустила указания по разработке и лицензированию вакцин для профилактики COVID-19 Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) выпустила руководство «Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19» для помощи компаниям, которые занимаются разработкой вакцин для профилактики COVID-19 и идут по пути их лицензирования. Директор Центра биологических исследований и оценки качества FDA Питер Маркс (Peter Marks) сказал: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НИ FDA, НИ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО НЕ МОГУТ ПРЕДСКАЗАТЬ, КАК БЫСТРО БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВАКЦИН. ПОСЛЕ ТОГО КАК ДАННЫЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ, FDA ОБЯЗУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО И ОПЕРАТИВНО ОЦЕНИТЬ ИХ. НО НЕ ЗАБЛУЖДАЙТЕСЬ: FDA ОДОБРИТ ИЛИ СДЕЛАЕТ ВАКЦИНУ ДОСТУПНОЙ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЫ ОПРЕДЕЛИМ, ЧТО ОНА СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ FDA. Отмечается, что учитывая современное понимание иммунологии SARS-CoV-2, целью программ развития в настоящее время должна быть поддержка традиционного одобрения FDA путем проведения исследований для прямой оценки способности вакцины защищать людей от инфекции SARS-CoV-2 и/или от болезни. FDA настоятельно рекомендует включать разнообразные группы населения на всех этапах клинической разработки, в том числе группы, наиболее пострадавшие от COVID-19, особенно расовые и этнические меньшинства, а также пожилых представителей и лиц с сопутствующими заболеваниями в рамках поздней фазы испытаний. Спонсорам рекомендуется разрабатывать план с учетом получения данных при использовании во время беременности, а также план по оценки безопасности и эффективности в педиатрии. FDA ожидает, что вакцина для профилактики COVID-19 должна предотвратить заболевание или уменьшить его тяжесть, по крайней мере, у 50% вакцинированных людей. Кроме того, после одобрения, безопасность вакцины будет продолжать контролироваться, помимо этого, FDA может потребовать выполнить постмаркетинговые исследования для дальнейшей оценки уже известных или потенциальных рисков. FDA указывает, что вакцина может получить разрешение на экстренное использование (Emergency Use Authorization), но только по результатам обнадеживающих промежуточных данных, характеристик продукта и совокупности данных о безопасности и эффективности, обосновывающих клиническую пользу конкретного кандидата на вакцину. Равилья Ниязов, специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов (ООО «Центр научного консультирования») в своем посте в ФБ описал критерии эффективности и некоторые моменты, касающиеся соответствия надлежащим практикам: Клиническая разработка должна быть стандартной для препарата, направленного на профилактическое применение. Возможно использование адаптивных или бесшовных дизайнов, которые могут позволить ускорить принятие решений. Поздние фазы исследований могут потребовать включения многих тысяч пациентов. Во все клинические исследования целесообразно включать различные субпопуляции, которые отражали бы фактическую демографическую и морбидную структуру населения. Исследования поздних фаз должны быть рандомизированными, двойными слепыми и плацебо-контролируемыми, причем рандомизация 1:1 обычно является наиболее эффективным подходом для подтверждения эффективности. Возможно изучение нескольких вакцин в одном исследования по отношению к одной и той же группе плацебо. Первичной конечной точкой может быть лабораторно подтвержденное заболевание COVID-19 или лабораторно подтвержденная SARS-CoV-2-инфекция. Сформулированы требования к обязательным вторичным, среди которых тяжелое течение COVID-19. Статистические критерии эффективности: оценка первичной конечной точки эффективности в плацебо-контролируемом клиническом исследовании должна составлять по меньшей мере 50%, а статистическим критерием успеха должна быть ситуация, когда нижняя граница соответствующим образом скорректированного по альфа доверительного интервала вокруг оценки первичной конечной точки эффективности >30 %. Такой же критерий следует использовать для всех промежуточных анализов. В случае не меньшей эффективности, если к моменту разработки вакцины будет существовать другая эффективная вакцина, критерием успеха должна быть ситуация, когда нижняя граница соответствующим образом скорректированного по альфа доверительного интервала вокруг оценки первичной конечной точки относительной эффективности > –10 %. Предрегистрационная база безопасности должна состоять из не менее чем 3000 участников. Химические свойства, производство и контроли (т. е. качество, CMC) должно быть в достаточной степени охарактеризовано и соответствовать передовым научным стандартам и текущим надлежащим производственным практикам (cGMP). Возможны платформенные подходы, если у разработчика имеется соответствующий опыт. Испытуемый материал (лекарственное вещество и лекарственный препарат) должны надлежащим образом контролировать процесс должен быть валидирован и т.д. Доклинические свойства вакцины должны быть исчерпывающим образом охарактеризованы, особенно в случае новых вакцинных форматов, доселе не получивших широкого применения. Опорные (definitive) доклинические исследования безопасности должны быть проведены в соответствии с GLP, включая исследования онтогенетической и репродуктивной токсичности (DART), требуемые перед включением в исследования женщин с детородным потенциалом. Обязательны исследования биораспределения в отношении новых конструкций, а также установление характеристик иммунного ответа на животных (гуморального и клеточного), включая оценку потенциала вакцин-ассоциированного усугубления поражения дыхательной системы. gmpnews