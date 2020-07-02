Участников фармрынка ждут послабления в плане маркировки лекарств

1 июля, когда в России стала обязательной маркировка лекарств в системе мониторинга и отслеживания «Честный знак», правительство подготовило несколько постановлений, которые дают послабления участникам отраслей, задействованных в маркировке, об этом сообщает РБК со ссылкой на документы, датированные 30 июня.

Из постановления о вводе в оборот лекарств следует, что для ряда препаратов без нанесения средств идентификации (немаркированных), произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, могут сделать исключение, которое временно позволит их продавать. Принимать соответствующее решение будет межведомственная комиссия по выдаче согласований на обращение лекарственного препарата, созданная на базе Росздравнадзора. Согласование будет выдаваться на 45 дней.

При этом в документе отмечается, что послабление не касается зарубежных препаратов для лечения таких заболеваний, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, а также препаратов для пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫХ ЭТО МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1% ЛЕКАРСТВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА РЫНОК, ТО ЕСТЬ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ», — ЗАЯВИЛ ИСТОЧНИК РБК, УЧАСТВОВАВШИЙ В ПОДГОТОВКЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий, единого оператора системы маркировки товаров «Честный Знак» Реваз Юсупов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил сегодня, что каждый код маркировки уникален. По его словам, информация о попытке сбыта товара с поддельным кодом сразу поступит в надзорный орган.

«Она защищается криптографией. Главная идея этой системы в том, что коды нельзя подделать. Они уникальны и никогда не повторяются. Код состоит из двух частей, одна нанесена на упаковку, уникальная, а вторая хранится исключительно в информационной системе, и к ней нет доступа ни у кого. Украсть или скомпрометировать код каким-то образом невозможно. Более того, технически скопировать код и наклеить на какую-то другую упаковку можно, но это не имеет никакого смысла, потому что каждый код привязан к определённому физическому лицу, месту и т.д. В момент того, как код продаётся, он гасится в системе, и второго такого товара нет. Он просто в системе будет заблокирован, и сразу же об этом будет сообщено. И дальше контрольный надзорный орган узнает полную достоверную информацию о месте, полном цикле движения товара».

По сообщению Минздрава России, цифровой паспорт препарата, Data Matrix код, наносится на каждую упаковку, он защищен криптографией, его невозможно подделать. По коду прослеживается движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя. К настоящему времени эмитировано более 1,2 млрд Data Matrix кодов на лекарственные препараты.

Проверить легальность препарата можно с помощью приложения «Честный ЗНАК». Оно доступно бесплатно для смартфонов на iOS и Andriod. Приложение также показывает информацию о заводе-производителе, комплектацию упаковки (число блистеров, например), другие данные. Лекарство можно проверить до его употребления или покупки, что является дополнительной гарантией безопасности и прав потребителя.

За счет большей прозрачности рынка, вытеснения с него фальсификата и контрафакта и установления более честных правил конкуренции, маркировка улучшит условия для ведения бизнеса и снизит количество надзорных мероприятий. При этом маркировка не окажет негативного влияния на цены для покупателей, а в некоторых отраслях может привести к их снижению.

В системе зарегистрированы более 66 тыс. участников рынка, среди которых как российские, так и зарубежные производители. В ГИС МДЛП реализован функционал контроля за нарушением предельных отпускных наценок на препараты из списка ЖНВЛП.

gmpnews