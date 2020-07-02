Подразделение Sinopharm построило завод для выпуска вакцины против коронавируса

Китайская национальная биотехнологическая группа (China National Biotec Group – CNBG) заявила, что завершила строительство нового завода по производству вакцин против коронавируса, удвоив мощность до более чем 200 млн доз в год.

CNBG является подразделением государственной Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), разработавшей две вакцины против SARS-CoV-2, находящихся в данный момент в фазе клинических испытаний на людях и планирующихся к крупномасштабной третьей фазе испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно построенный завод компании в Ухани, с ежегодной мощностью более 100 млн доз, дополняет производственную площадку в Пекине, строительство которой было завершено в апреле.

Эти заводы были построены «в военное время», говорится в сообщении компании в китайской социальной сети WeChat, передает агентство Reuters.

Несмотря на то, что ещё ни одна вакцина против коронавируса не была одобрена регуляторами, разработчики во всем мире спешат подготовить предприятия к крупномасштабному производству.

Так, Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation — CEPI) заявила, что уже определила производителей, которые способны произвести четыре миллиарда доз в год, и уверена в изготовлении двух миллиардов доз к концу 2021 года.

Еще один китайский производитель вакцин Sinovac надеется завершить строительство завода для производства вакцины против коронавируса в этом году, чтобы быть способным выпускать до 100 млн доз в год.

Фото с сайта cgtn.com

gmpnews