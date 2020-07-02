ЮАР ведет переговоры с индийской Macleods о создании производства АРВ-препаратов

Представители отрасли сообщили, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет переговоры с индийской компанией Macleods Pharmaceuticals Ltd о создании государственной компании по производству и продаже лекарств против ВИЧ на местном рынке.

На сегодня в ЮАР один из самых высоких процентов в мире людей живущих с ВИЧ – 5 миллионов человек. Новая компания будет производить антиретровирусные препараты для оказания помощи в рамках крупнейшей в мире программы АРВ-терапии.

Дейв Николс (Dave Nicholls), председатель правления Государственного агентства по ядерным исследованиям и обогащению Корпорации ядерной энергии (Nuclear Energy Corporation — NECSA), сообщил агентству Reuters, что компания Ketlaphela Pharmaceuticals, подразделение дочерней компании NECSA Pelchem, ведет переговоры с Macleods.

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ ТЕНДЕРА», — СКАЗАЛ ОН, НЕ УКАЗЫВАЯ РАЗМЕРОВ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ СРОКОВ.

Глава Ketlaphela заявил, что компания намерена на основе сделки начать производить активные фармацевтические ингредиенты (АФИ). Компания Macleods должна будет передать интеллектуальную собственность для производства лекарств, которые министерство здравоохранения обязуется купить.

На сегодня в ЮАР нет местного предприятия по производству АФИ, необходимых для выпуска АРВ-препаратов, и составляющих четверть стоимости готового лекарства.

Ketlaphela ищет партнера с 2013 года, с момента когда швейцарская компания Lonza отказалась от своих инвестиционных планов в Южной Африке. В то время стоимость предприятия по выпуску АФИ оценивалась в 1,6 млрд рандов (92,4 млн долларов).

Ketlaphela намерена запросить финансирование у New Development Bank, который поддерживается странами BRICS.

Фото с сайта hyphenpharmacy.com

gmpnews