Более трети врачей не верят в эффективность первой вакцины от коронавируса ЮАР ведет переговоры с индийской Macleods о создании производства АРВ-препаратов » «Глобалхимфарм» создаст в Подмосковье предприятие по производству фармсубстанций Компания «Глобалхимфарм» готова реализовать проект высокотехнологичного фармацевтического производства на территории городского округа Долгопрудный Московской области. Комментирует министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова: МИНИНВЕСТ ПОЛУЧИЛ ОТ ИНВЕСТОРА ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ИНВЕСТПРОЕКТА. ДАННАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ ВОСТРЕБОВАНА СРЕДИ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА. В ПРОШЛОМ ГОДУ МИНИНВЕСТ ЗАКЛЮЧИЛ 12 СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНВЕСТОРАМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. В результате реализации инвестпроекта компании «Глобалхимфарм», в Долгопрудном будет создано 120 новых рабочих мест. «Глобалхимфарм» — российская компания, специализирующаяся на разработке технологий синтеза, производстве и очистке активных фармацевтических субстанций (АФС), подготовке аналитических методов для обеспечения контроля качества выпускаемых АФС. В Подмосковье компания намерена создать предприятие по производству фармацевтических субстанций для высокоактивных лекарственных препаратов. gmpnews