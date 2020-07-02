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«Глобалхимфарм» создаст в Подмосковье предприятие по производству фармсубстанций

Компания «Глобалхимфарм» готова реализовать проект высокотехнологичного фармацевтического производства на территории городского округа Долгопрудный Московской области.

Комментирует министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова:

МИНИНВЕСТ ПОЛУЧИЛ ОТ ИНВЕСТОРА ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕГО ИНВЕСТПРОЕКТА. ДАННАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ ВОСТРЕБОВАНА СРЕДИ ИНВЕСТОРОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ НАЧАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА. В ПРОШЛОМ ГОДУ МИНИНВЕСТ ЗАКЛЮЧИЛ 12 СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНВЕСТОРАМ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ.

В результате реализации инвестпроекта компании «Глобалхимфарм», в Долгопрудном будет создано 120 новых рабочих мест.

«Глобалхимфарм» — российская компания, специализирующаяся на разработке технологий синтеза, производстве и очистке активных фармацевтических субстанций (АФС), подготовке аналитических методов для обеспечения контроля качества выпускаемых АФС. В Подмосковье компания намерена создать предприятие по производству фармацевтических субстанций для высокоактивных лекарственных препаратов.

gmpnews

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2 июля, 2020 | Просмотров: 151