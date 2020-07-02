Более трети врачей не верят в эффективность первой вакцины от коронавируса

Около 36% врачей не верят в то, что первая вакцина от COVID-19 будет эффективной, а в том, что она поможет в борьбе с эпидемией, убеждены не более 18,2% специалистов. Такие результаты показало исследование, проведенное отраслевым изданием «Новости GMP» и профессиональным сообществом «Врачи РФ».

Исследование, посвященное механизмам борьбы с пандемией COVID-19, проводилось в форме анкетирования специалистов в социальной сети «Врачи РФ» в период с 22 по 25 июня. Общий объем выборки составил 562 респондента. Поскольку выборка опроса не являлась случайной (опрос проводился в социальной сети, в котором участвовали только те, кто самостоятельно перешел по ссылке), для повышения надежности результатов проводилось корректировка с помощью перевзвешивания. То есть структура выборки приводилась в соответствие со структурой генеральной совокупности, или общего числа работающих в стране врачей. Основой для перевзвешивания выборки стали данные Росстата о численности врачей по группам специальностей за 2018 год.

Опрос показал, что большинство врачей России не верят, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. Убеждены, что она появится в следующем году 31,7% специалистов, а в то, что ее разработают только через несколько лет — 27,8%. При этом только 18,2% респондентов считают, что первая разработанная вакцина будет эффективной. 35,5% вообще не верят в эффективность первой разработанной вакцины, а около половины опрошенных вовсе не рискуют загадывать (46,3% затруднились дать какой-либо ответ).

Среди существенных проблем, препятствующих борьбе с эпидемией в России, врачи отмечают нехватку средств индивидуальной защиты для населения и медицинских работников (37,7%) и нехватку тестов на коронавирус (28,3%). Однако эти препятствия меркнут перед дефицитом квалифицированного медицинского персонала (43,2%) и низкой гигиенической культурой значительной части населения, на которую указали 60,3% врачей.

Врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, в своем большинстве считают, что рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, реализуемы в их регионе — 20,1% респондентов отметили, что они выполнимы полностью, а 64,8% — что они выполнимы частично. Те, кто не работает с такими пациентами, настроены более критично — только 9,4% этой категории респондентов считают, что рекомендации Минздрава в их регионе выполнимы полностью. Практики борьбы с коронавирусом, хотя и верят в достаточные возможности реализации рекомендаций, все же сомневаются в их эффективности (25,6% опрошенных отметили, что «по факту они [рекомендации] никак не влияют на процесс лечения пациентов»).

В целом, именно те специалисты, кто реализует рекомендации, уверены в их пользе для пациентов. Более 46% респондентов, работающих в больницах, перепрофилированных для лечения COVID-19, считают, что рекомендации идут в русле развития опыта лечения болезни, 31% — что они важны для обмена врачебным опытом, а 29,4% — что они позволяют эффективно лечить пациентов.

В рамках исследования респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале реакцию властей и общества на распространение COVID-19. Врачи, непосредственно не вовлеченные в борьбу с коронавирусом, в среднем оценивают действия властей на 2,8 балла, те, кто лечит больных с COVID-19, — на 3 балла. При этом врачи, имеющие опыт борьбы с эпидемией, критично относятся к тому, как повели себя рядовые россияне — их поведение они оценили на 2,1. Впрочем, те, кто непосредственно не вовлечен в борьбу с эпидемией, не менее критичны — эта группа врачей оценила поведение граждан на 2,3 балла.

gmpnews