Ламивудин и дарунавир показали максимальный рост поставок в Россию с начала года

Поставки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам периода с января по май 2020 г. составили 69,7 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Это на 51% больше показателей за аналогичный период 2019 г. если проводить расчёты в рублях. Натуральная динамика поставок (в килограммах) несколько скромнее, здесь показатель прироста зафиксирован на уровне 21%, всего за первые 5 месяцев текущего года в нашу страну было ввезено 5,8 тыс. тонн фармацевтического сырья, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Тон развитию поставок в натуральном выражении задаёт, разумеется, Китай, на это направление приходится 51,4% всех отгрузок в натуральном выражении (более 3 тыс. тонн). За год отгрузки АФИ из Поднебесной выросли на 22%. Денежный объём импорта, даже несмотря на существенно меньшую долю отгрузок (порядка 19%) тоже растёт с опережением среднеотраслевых темпов роста (+55% в рублях).

В текущем году импортёры АФИ активно искали новые направления поставок, отчасти это было связано с эпидемией COVID-19, отчасти внутрироссийской повесткой дня. В анализируемом периоде в числе «новых» поставщиков можно выделить Швецию и Словакию. Импорт АФИ из Швеции в Россию в январе-мае 2019 г. не осуществлялись, хотя «АстраЗенека» стартовала поставки ещё в 2017 г., в частности на тот момент ввозился эзомепразол. Однако, в феврале и марте 2020 г. число импортёров начало расти, так к числу покупателей присоединились «Канонфарма», которая закупала в Швеции бенсеразид, а также Нижфарм, он отметился закупками морской воды. Интересно, что последний ранее закупал сырьё только во Франции.

Словакию новым направлением можно тоже называть весьма условно, так «Валента» уже много лет закупает в этой стране грамицидин с. Новые поставки касались дезоксирибонуклеата натрия, которые в апреле 2020 г. осуществил «Фармацевтический завод иммунных лекарственных средств» (ФЗ «Иммунолекс»), до этого компания импортировала данную субстанцию только в июле 2018 г.

В топ-50 МНН фармсубстанций по денежному объёму импорта за первые 5 месяцев 2020 г. с точки зрения динамики поставок не было равных противовирусным препаратам ламивудин и даруламивудин, отгрузки по ним показали рост в тысячи раз. Причём это объяснялось как эффектом низкой базы за аналогичный период 2019 г., так и ростом цен, в частности на ламивудин. Ламивудин в текущем году импортировался сразу 7-ю компаниями, но основные объёмы приходились на «Фармасинтез» и «Макиз-Фарма». Дарунавир завозили всего 4 предприятия, основной объём закупил «Фармасинтез» и «Канонфарма продакшн».

Минимальная динамика поставок по топ-50 МНН за анализируемый период была зафиксирована по инсулин глулизин (-52% в рублях) и периндоприл (-32%). В первом случае поставки осуществляла только «Санофи» и речь шла о сокращении натурального объёма импорта, в отношении периндоприла ввоз осуществляли сразу 7 импортёров, причём максимальное снижение показали компании «КРКА» и «Сервье», остальные компании только наращивали свою активность.

gmpnews