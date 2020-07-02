Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения льготного лекобеспечения

Генеральная прокуратура РФ в рамках контроля вопросов надлежащей реализации мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» организовала проверку исполнения региональными органами власти законодательства при обеспечении граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными средствами за счет субсидий.

Установлено, что в рамках бюджетных трансфертов, организовано перечисление более 10,1 млрд рублей, однако не во всех регионах реализовано своевременное предоставление лекарственных средств пациентам.

Причинами, по мнению Прокуратуры РФ, являются:

низкое кассовое освоение бюджетных средств,

несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов,

ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам.

ЗАТЯГИВАНИЕ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЛЕКЛО ОСВОЕНИЕ ЛИШЬ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 84,9 МЛН РУБЛЕЙ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИМИ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ 4,5 ТЫС. ГРАЖДАН.

Прокурором Владимирской области поставлен вопрос об ответственности должностных лиц департамента здравоохранения, которые не приняли мер по обеспечению необходимыми лекарствами 6987 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Министерством здравоохранения Республики Мордовия на момент проверки было заключено всего 5 контрактов на сумму 214 тыс. рублей из 64 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ ЯВИЛИСЬ ВОЛОКИТА ОРГАНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ДОВЕДЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПИСКИ РЕЦЕПТОВ.

Кроме того, в результате вмешательства прокуроров в 32 субъектах Российской Федерации региональными органами власти приняты меры к устранению нарушений и должному выполнению мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», объявлены закупки на поставку необходимых лекарственных средств в фармацевтические учреждения, организована работа по лекарственному обеспечению граждан, в том числе по персонифицированному учету граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.

gmpnews