Май стал первым месяцем 2020 года, в котором поставки готовых лекарств показали рост

По итогам периода январь-май 2020 г. в Россию было импортировано готовых ЛП на сумму 168,6 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Рублёвая динамика к аналогичному периоду 2019 г. продолжает находиться в рамках отрицательных значений (-27%). Поставки нерасфасованных ЛП в Россию за тот же период, напротив, выросли, здесь фиксируем +12% в рублях, суммарно за год в нашу страну было ввезено in-bulk на сумму 52,5 млрд руб., сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Примечательно, что май стал первым месяцем текущего года, в котором поставки готовых ЛП продемонстрировали рост, так май 2020 г. вырос к маю 2019 г. на 16% в рублях. Общую тенденцию это не переломило, но всё же суммарная за период динамика заметно улучшилась. Натуральный объём импорта готовых форм в мае так же заметно вырос, здесь фиксируем +19% если проводить расчёты в упаковках.

Тем не менее, общая натуральная динамика за период с начала года в глубоком минусе, так поставки готовых ЛП за год сократились на 38% при расчётах в упаковках, всего за первые 5 месяцев текущего года в Россию было ввезено 0,43 млрд упак. Отгрузки в минимальных единицах дозирования (МЕД) тоже в минусе, здесь -33%, с начала года было ввезено порядка 9 млрд МЕД. При этом разница в показателях прироста в упаковках и МЕД объясняется фактом укрупнения потребительских упаковок, в анализируемом периоде каждая упаковка содержала в среднем 20,7 МЕД, годом ранее только 19,3 МЕД.

В топ-20 корпораций производителей готовых ЛП по денежному объёму поставок за январь-май 2020 г. максимальную динамику в рублях показали компании «Шайер Фармасьютикал» (импорт вырос в 3,9 раза) и «Биомарин Фармасьютикал» (в 2,4 раза). «Шайер» нарастил объём импорта препарата Элапраза в 4,3 раза, кроме того годом ранее компания не импортировала препараты Реплагал и Вприв суммарный объём поставок которых превышает по итогам анализируемого периода сумму в 750 млн руб. «Биомарин» за минувший год увеличил объём импорта препарата Наглазим в 1,5 раза, но всё же основной вклад в динамику обеспечили препараты Вимизайм и Бринейра, оба они не отгружались в нашу страну в периоде сравнения.

В топ-20 поставщиков нерасфасованных препаратов максимальную рублёвую динамику, так же как и месяц назад, демонстрируют «Астеллас» (отгрузки выросли в 5,2 раза) и «Эйсай» (в 3,2 раза). А вот из числа «новичков», которые в январе-мае 2019 г. не осуществляли импорт in-bulk, отметим компанию «Герофарм» — производитель в апреле 2020 г. начал ввозить ноотропный препарат Рекогнан из Италии, речь идёт о форме раствор для приёма внутрь, инъекционную форму препарата компания производит в России на мощностях «Московского эндокринного завода». Также в числе новых поставщиков in-bulk можно отметить «Мир Фарм», компания в январе стартовала поставки капсулированной формы противомикробного препарата Мирофурил. Готовая форма препарата так же производится в Италии, а упаковка осуществляется на мощностях «ОХФК» в Обнинске.

gmpnews