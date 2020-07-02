Вакцина Pfizer и BioNTech против коронавируса стимулировала выработку антител

Одна из четырех вакцин против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировала положительные результаты исследований. На следующем этапе компании планируют включить до 30 тыс. участников.

Pfizer и BioNTech представили первые положительные результаты исследований экспериментальной вакцины против COVID-19, пишет Fierce Pharma. Как сообщают компании, наиболее высокую выработку антител стимулировали режимы с двумя дозами вакцины BNT162b1.

Клиническое исследование 1/2 фазы включало 45 участников. Исследователи сформировали четыре группы — участники получали две дозы вакцины 10 мкг или 30 мкг, одну дозу 100 мкг или два раза получали плацебо.

Как показали результаты, все получавшие дозу 10 мкг или 30 мкг продемонстрировали выработку нейтрализующих антител выше, чем у группы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию – в 1,8 раза и 2,8 раза соответственно. У участников из группы с одной вакцинацией было зафиксировано больше побочных эффектов, при этом иммуногенность значительно не возросла.

В марте Pfizer и BioNTech подписали соглашение о совместной разработке и распространении вакцины на основе иРНК для профилактики COVID-19. Сейчас компании испытывают в общей сложности четыре кандидата, из которых планируется выбрать наиболее перспективного для международного исследования III фазы. Данное испытание может начаться уже к концу июля и включать до 30 тыс. участников.

В случае успешных испытаний III фазы Pfizer и BioNTech произведут до 100 млн доз вакцины к концу 2020 года и 1,2 млрд доз — к концу 2021 года, сообщают компании.

Анастасия Теслина

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