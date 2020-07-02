«Сервье» выступила партнером онкологического форума «Белые ночи 2020»

Компания «Сервье» выступила генеральным партнером состоявшегося 25–28 июня VI Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи 2020» и провела сателлитный симпозиум, посвященный российскому опыту лечения рефрактерного метастатического колоректального рака. Мероприятие объединило ведущих экспертов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

В сателлитном симпозиуме «Комбинация эффективности и безопасности в терапии пациентов с рефрактерным мКРР: можем ли мы достичь целей лечения? Результаты российского опыта», организованном «Сервье» на полях онкологического форума, приняли участие ведущие российские онкологи. Председателями мероприятия выступили научный руководитель 11-го химиотерапевтического отделения Городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга, заведующая кафедрой онкологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Рашида Орлова, заведующая отделением химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, профессор Елена Артамонова и заведующая научным отделом – ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, зав. отделением реабилитации НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, профессор Татьяна Семиглазова.

В рамках симпозиума был представлен разбор клинического случая из опыта российского исследования нового перорального препарата для лечения мКРР. Клинический случай представил заведующий отделением биотерапии Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи, доцент кафедры онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Федор Моисеенко. Главный научный сотрудник онкологического отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 2 НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Трякин проанализировал современные подходы к терапии мКРР с позиции международных клинических рекомендаций. Елена Артамонова выступила с докладом, посвященным подбору оптимальной терапии в поздних линиях мКРР.

«Концепция пролонгированного лечения для оптимизации последовательного применения различных линий терапии и появление новых препаратов, таких как трифлуридин/типирацил, расширяют наши возможности в увеличении выживаемости пациентов с метастатическим колоректальным раком», – отметила Елена Артамонова.

Форум «Белые ночи» – это мультидисциплинарная конференция, на площадках которой происходит обмен опытом, обсуждаются новые методы лечения онкологических заболеваний и результаты последних клинических исследований. В этом году в формате онлайн участники имели возможность обсудить актуальные вопросы онкологии, в том числе инновационные методы диагностики и терапии, организацию онкологической помощи в России, фармакоэкономику и онкопсихологию, а также реабилитацию и лечение онкологических больных в период пандемии COVID-19.

Компания «Сервье» стремится занять ведущие позиции в области онкологии: она широко поддерживает и развивает научно-исследовательские программы и проекты в этой сфере. Ежегодно Группа «Сервье» инвестирует в онкологическое направление более трети своего бюджета на научно-исследовательскую деятельность. Этот подход привел к появлению в портфеле компании шести новых лекарственных препаратов, 12 препаратов-кандидатов на стадии клинических исследований и 17 партнерских исследовательских проектов, в первую очередь ориентированных на терапию по восстановлению запрограммированной гибели раковых клеток (апоптоза) и активизацию иммунной системы (иммуноонкология).

Источник: Servier

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