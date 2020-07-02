Novartis заплатит крупную сумму за урегулирование обвинений в подкупе врачей и пациентов в США

Novartis устраивала обеды для врачей и платила гонорары за фиктивные образовательные программы. Также компания спонсировала пациентам доплату за свои препараты.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») согласилась заплатить более 729 млн долл. за урегулирование обвинений в подкупе врачей и пациентов в целях повышения продаж лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

Компания заплатит 678 млн долл. по обвинениям в организации десятков тысяч фиктивных образовательных мероприятий в 2002-2011 годах, за которые врачи получали крупные гонорары. Помимо этого компания устраивала для врачей обеды с элитным алкоголем.

Из этих средств 591,4 млн долл. будут выплачены американскому правительству, 48,2 млн долл. – властям штатов, а 38,4 млн долл. компания заплатит за нарушение закона.

Кроме того, Novartis заплатит 51,25 млн долл. в качестве урегулирования обвинений в спонсировании доплат за препараты для пациентов по программе Medicare при помощи благотворительных фондов в 2010-2014 годах.

В Минюсте США подчеркнули, что Novartis нарушила федеральный закон о фальсифицированных требованиях.

По словам представителя Novartis, все расходы на урегулирование обвинений будут покрыты за счет заранее зарезервированных средств.

Как отметили в Минюсте, в рамках урегулирования обвинений компания согласилась сократить образовательные программы и заключила пятилетнее соглашение о корпоративной этике.

Илья Дугин

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