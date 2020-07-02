Фармкомпании повысили цены на лекарства во время пандемии COVID-19

Производители лекарственных препаратов продолжили гонку за прибылью на фоне распространения коронавирусной инфекции. Повышение цен коснулось даже жизненно важных препаратов.

Фармацевтические компании повысили цены на 245 наименований лекарственных препаратов в США во время пандемии коронавирусной инфекции, из которых 61, уже применяется для лечения COVID-19, а 30 проходят клинические исследования, сообщает The Hill. Такие данные приводит Ассоциация за доступные лекарства.

Согласно результатам исследования, компании повысили цены на 44 препарата, применяемых в стационарных условиях, в т.ч. в отделениях интенсивной терапии, а именно: седативные средства, стероиды, гипотензивные препараты и антикоагулянты.

Исследователи отмечают, что в одних случаях повышение цен вызвано нарушением глобальных каналов поставок, в других – резким ростом спроса.

Восемь препаратов, включая морфин и кетамин, входят в составленный FDA перечень дефицитных лекарственных средств.

Сорок препаратов применяются для лечения COVID-19 у пациентов, не нуждающихся в госпитализации, в т.ч «Тайленол» и ибупрофен.

Помимо этого, фармкомпании повысили цены на 118 лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний, в т.ч. 25 противоопухолевых средств и 23 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также выяснили, что за последние полгода подорожали 22 препарата для лечения психических заболеваний, несмотря на то, что пандемия негативно повлияла на психологическое состояние населения США.

Илья Дугин

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