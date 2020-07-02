Суд отказал сибирскому заводу в аресте счетов Solopharm

«Усолье-Сибирский химфармзавод» начал тяжбу с петербургским производителем жидких лекарств Solopharm, требуя выплатить 45 млн рублей за поставки трекрезана. На первом заседании истцу отказали в аресте счетов должника.

Производитель противовирусных препаратов из Иркутской области АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» пытается взыскать с петербургского ООО «Гротеск» 45 млн рублей за отгрузку в 2016 году нескольких партий трекрезана общим объемом в 777 тыс. упаковок. Об этом говорится в иске сибирского производителя, который 25 июня 2020 года принял Арбитражный суд Иркутской области.

Одновременно инициатор тяжбы попросил наложить арест на счета петербургской компании.

Согласно базе «Картотека», в 2017 году выручка «Гротеска» составляла 2,5 млрд рублей, в 2018 году — 4,7 млрд.

«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» находится в г. Усолье-Сибирское под Иркутском и выступает градообразующим предприятием. Как указывается в документах суда, у предприятия долги на 117 млн рублей перед бюджетом, поэтому 45 млн рублей являются для него существенной суммой, а банкротство может повлиять на социальную обстановку в городе.

По мнению сибирского завода, уставный капитал кипрской «Неловия ЛТД», владеющей ООО «Гротеск», составляет 5 млн рублей и не может гарантировать возврата долга.

Solopharm предоставил суду бухгалтерскую отчетность, согласно которой компания закончила 2019 год с оборотом в 9,1 млрд рублей, дебиторская задолженность составила 1,5 млрд рублей. В первом квартале 2020 года компания показала чистую прибыль в 167 млн рублей. Кроме того, фармацевтическая компания подчеркнула, что относится к системообразующим предприятиям, обеспечивающим бесперебойный выпуск препаратов в пандемию коронавируса.

Суд согласился с доводами Solopharm и отказал сибирскому заводу в обеспечительных мерах. Очередное заседание по иску производителя назначено на 29 июля 2019 года.

В пресс-службе Solopharm не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Представители иркутского завода не ответили на звонок «Фармвестника».

Юлия Куликова

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