Апелляционный суд США подтвердил действительность патентов на препарат «Энбрел»

Апелляционный суд защитил право интеллектуальной собственности Amgen на препарат для лечения воспалительных заболеваний «Энбрел». Дженериковое подразделение Novartis – компания Sandoz снова не смогла вывести на рынок биосимиляр.

Апелляционный суд по федеральному округу принял сторону компании Amgen («Амджен») в патентном споре с Sandoz («Сандоз») относительно двух патентов на препарат Enbrel в США, пишет FirstWord Pharma.

Суд поддержал решение окружного суда штата Нью-Джерси от августа 2019 года в пользу Amgen.

Amgen направила иск против Sandoz, оспорив право последней на вывод на рынок биосимиляра «Энбрел» – препарата Erelzi (etanercept-szzs).

Патенты защищают активную фармсубстанцию препарата и производственный процесс. Срок их действия истекает в ноябре 2028 года и апреле 2029 года соответственно.

В 2019 году объем продаж «Энбрел» составил 5,1 млрд долл., что составляет около 22% общего показателя Amgen.

Erelzi одобрен FDA в 2016 году, однако Sandoz не смога вывести препарат на американский рынок из-за патентного спора с Amgen.

Как отметили в Sandoz, компания рассмотрит все возможности относительно своего биосимиляра, в т.ч. апелляцию в Верховный суд США.

Илья Дугин

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