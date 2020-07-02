Российский препарат для лечения COVID-19 отправят на экспорт

Производителям «Авифавира» удалось увеличить объем производства с 60 тыс. планируемых курсов до 100 тыс. в месяц, сообщила пресс-служба РФПИ. В июле этот объем будет увеличен, а география поставок прирастет Казахстаном, с которым уже достигнуты договоренности.

«Авифавир» — первый препарат, созданный на основе активного действующего вещества фавипиравир. 29 мая он получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России, а 3 июня был включен в последнюю, 7-ю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Интерес к препарату уже выразили более пятидесяти стран, заявили производители. В частности, ведутся переговоры о поставках «Авифавира» в ряд государств Латинской Америки, страны СНГ и Ближнего Востока.

«Авифавир» демонстрирует лучшие результаты по сравнению с конкурентами, в том числе, американским препаратом «Ремдесивир» от компании Gilead Sciences. C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира», — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом.

Ольга Коберник

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