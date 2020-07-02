США монополизировали ремдесивир

Американское правительство продолжает наращивать запасы лекарственных средств для борьбы с SARS-CoV-2. Власти принимают меры для обеспечения населения препаратами и вакцинами, учитывая интересы других стран.

Правительство США закупило трехмесячные запасы препарата ремдесивир у производителя – компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), сообщает газета The Guardian.

Это означает, что в течение этого периода другие страны не смогут получить препарат.

Эксперты выразили озабоченность ситуацией. По их мнению, американское правительство может поступить подобным образом и в отношении других препаратов для лечения COVID-19, в т.ч. вакцин.

Администрация Президента США уже неоднократно предпринимала попытки «обойти» другие страны для создания запасов средств против коронавирусной инфекции.

США закупили более 500 тыс. доз препарата. Это весь объем производства Gilead за июль и 90% запланированного объема выпуска препарата на август и сентябрь.

В конце июня производитель установил цену на препарат в размере 2340 долл. на пациента за пятидневный курс терапии для Правительства США и других развитых стран.

Илья Дугин

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