Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 2 июля

Росздравнадзор одобрил 90 диагностических тестов: 66 тест-систем выявляют антитела к коронавирусу, 24 тест-системы к вирусу SARS-CoV-2.

Тесты на антитела

Среди диагностических тестов преобладают тест-системы для определения поздних антител – IgG. С ними связано формирование длительного иммунитета после перенесенной инфекции.

Известно, что в ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM появляются в первые несколько суток после вторжения вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели инфекционного процесса. Через 15-20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG.

В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидность — иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).

Система ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5-15 минут. Как минимум, четыре тест-системы относятся к экспресс-тестам для выявления антител.

Биологическим материалом для определения антител является цельная кровь, сыворотка или плазма.

Тесты на выявление коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации.

Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование.

При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньшего т времени.

Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора

Владелец РУ РУ Дата Метод диагностики Возбудитель 1 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9677 11 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 2 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2020/9700 14 февраля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 3 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/9765 6 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 4 ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 2020/9845 20 марта 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 5 ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 2014/1987 25 марта 2020 ПЦР MERS-CoV + SARS-CoV родственные вирусы1 6 АО «Вектор-Бест» 2020/9896 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 7 ООО НПФ «Литех» 2020/9904 27 марта 2020 ПЦР SARS-CoV-2 8 ООО «ДНК-Технология ТС» 2020/9948 1 апреля 2020 ПЦР SARS и SARS-CoV родственные вирусы1 9 АО «Генериум» 2020/9957 2 апреля 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 10 ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 2020/9969 3 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 11 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 2020/10017 10 апреля ИФА, IgG SARS-CoV-2 12 ООО «МедипалТех» 2020/10032 14 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 13 ООО «Система-БиоТех» 2020/10064 16 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 14 ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» 2020/10088 17 апреля 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 15 ФГБУ «ЦСП» Минздрава России 2020/10118 21 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 16 ООО «АВИВИР» 2020/10152 23 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 17 ООО «БИОТЭК» 2020/10177 23 апреля 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 18 ООО «Генотек» 2020/10216 30 апреля 2020 ПЦР SARS-CoV-2 19 ООО «Хема» 2020/10218 30 апреля 2020 Экспресс-тест, ИХА, антитела SARS-CoV-2 20 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10219 30 апреля 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 21 ООО НПФ «Литех» 2020/10226 30 апреля 2020 ИФА, IgG SARS-COV-2 22 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10269 7 мая 2020 ИХЛА, IgM SARS-CoV-2 23 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10270 7 мая 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 24 ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10268 8 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 25 ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10307 12 мая 2020 ИФА, IgA SARS-CoV-2 26 ЗАО «АНАЛИТИКА» 2020/10309 12 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 27 ФБУН ГНЦ ПМБ 2020/10334 14 мая 2020 Экспресс-тест, IgG SARS-CoV-2 28 ООО «БИОТЭК» 2020/10354 14 мая 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 29 ООО «ТестГен» 2020/10364 15 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 30 АО «Р-Фарм» 2020/10375 15 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 31 ООО «АВИВИР» 2020/10345 18 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 32 АО «Вектор-Бест» 2020/10388 18 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 33 АО «Вектор-Бест» 2020/10389 18 мая 2020 ИФА, IgМ SARS-CoV-2 34 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10393 18 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 35 ООО «Хирургические Инновации и Ко» 2020/10432 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 36 АО «Р-Фарм» 2020/10461 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 37 ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10464 22 мая 2020 Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG SARS-CoV-2 38 АО «Р-Фарм» 2020/10467 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 39 АО «Швабе-Медицинская компания» 2020/10468 22 мая 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 40 ООО «БИОТЭК» 2020/10469 22 мая 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 41 ООО «НекстГен Фарма» 2020/10451 22 мая 2020 ИХА, антитела SARS-CoV-2 42 ООО «ГЕМ» 2020/10455 25 мая 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 43 ООО «АВИВИР» 2020/10446 25 мая 2020 ИХА, антитела SARS-CoV-2 44 ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 2020/10498 26 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 45 ООО «Эпидбиомед-диагностика» 2020/10501 26 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 46 ООО «Эбботт Лэбораториз» 2020/10544 29 мая 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 47 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 2020/10550 29 мая 2020 ПЦР SARS-CoV-2 48 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10592 29 мая 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 49 ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ 2020/10632 3 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 50 ООО «НПО «Диагностические системы» 2020/10642 3 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 51 ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС» 2020/10641 3 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 52 ООО «БИОТЭК» 2020/10692 3 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 53 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10718 4 июня 2020 ИФА, антитела SARS-CoV-2 54 ООО НПФ «Литех» 2020/10720 4 июня 2020 Изотермическая амплификация SARS-CoV-2 55 АО «ГЕНЕРИУМ» 2020/10722 4 июня 2020 ИФА, IgA SARS-CoV-2 56 ООО «Уайт Продакт» 2020/10742 9 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 57 ООО «АВИВИР» 2020/10777 10 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 58 ООО «НекстБио» 2020/10837 15 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 59 ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10878 17 июня 2020 ИХЛА, IgM/IgG SARS-CoV-2 60 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2020/10815 17 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 61 ООО «ОМК» 2020/10812 17 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 62 ООО «Рапид Био» 2020/10917 17 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 63 ООО «ГалоКом» 2020/10920 17 июня 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 64 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10876 18 июня 2020 ИХЛА, IgM SARS-CoV-2 65 ООО «Миндрей Медикал Рус» 2020/10877 18 июня 2020 ИХЛА, IgG SARS-CoV-2 66 ООО «ИнВитроТест» 2020/10935 19 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА SARS-CoV-2 67 ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/10937 19 июня 2020 ИХЛА, IgM/IgG SARS-CoV-2 68 ООО «Хирургические Инновации и Ко» 2020/10949 19 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 69 ООО «Медтехника МОСКВА» 2020/10952 19 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 70 ООО «Нанолек» 2020/10963 22 июня 2020 ИФА, IgM SARS-CoV-2 71 ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ» 2020/10965 22 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 72 ООО «РУССКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА» 2020/10976 22 июня 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 73 ООО «ХЕМА» 2020/10936 23 июня 2020 ИФА, антитела SARS-CoV-2 74 Фонд «РОПЦ» 2020/10950 23 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 75 ООО «Нанолек» 2020/10959 23 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 76 Общество с ограниченной ответственностью «Женел Трейд» 2020/10982 23 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 77 ИБХ РАН 2020/11010 23 июня 2020 ИФА, IgG SARS-CoV-2 78 ООО «Рош Диагностика Рус» 2020/11015 23 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 79 АО «ВО «Машиноимпорт» 2020/11021 26 июня 2020 Экспресс-тест, IgM/IgG SARS-CoV-2 80 АО «Активный Компонент» 2020/11034 26 июня 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 81 ООО «МТО «Стормовъ» 2020/11037 26 июня 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 82 АО «Р-Фарм» 2020/11041 26 июня 2020 ИХА, IgM/IgG SARS-CoV-2 83 ООО «АНКО ИНЖИНИРИНГ» 2020/11043 26 июня 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 84 ООО «ХЕМА» 2020/11044 26 июня 2020 ИФА, IgM SARS-CoV-2 85 ООО «Медикэр» 2020/11048 26 июня 2020 Экспресс-тест, IgG/IgM SARS-CoV-2 86 ООО «МЕЛОН» 2020/11074 26 июня 2020 Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 87 ООО «НПФ Синтол» 2020/11100 30 июня 2020 ПЦР SARS-CoV-2 88 ИБХ РАН 2020/11104 30 июня 2020 ИФА, IgM-IgG-IgA SARS-CoV-2 89 АО «Вионта» 2020/11106 30 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2 90 ООО «МедТех» 2020/11107 30 июня 2020 ИХА, IgG/IgM SARS-CoV-2