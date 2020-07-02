Полный перечень диагностических тестов для выявления коронавируса в России на 2 июля

Росздравнадзор одобрил 90 диагностических тестов: 66 тест-систем выявляют антитела к коронавирусу, 24 тест-системы к вирусу SARS-CoV-2.
Тесты на антитела
Среди диагностических тестов преобладают тест-системы для определения поздних антител – IgG. С ними связано формирование длительного иммунитета после перенесенной инфекции.
Известно, что в ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM появляются в первые несколько суток после вторжения вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели инфекционного процесса. Через 15-20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG.
В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидность — иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).
Система ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5-15 минут. Как минимум, четыре тест-системы относятся к экспресс-тестам для выявления антител.
Биологическим материалом для определения антител является цельная кровь, сыворотка или плазма.
Тесты на выявление коронавируса
Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации.
Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование.
При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньшего т времени.
Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора
|Владелец РУ
|РУ
|Дата
|Метод диагностики
|Возбудитель
|1
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9677
|11 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|2
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2020/9700
|14 февраля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|3
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/9765
|6 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|4
|ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»
|2020/9845
|20 марта 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|5
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
|2014/1987
|25 марта 2020
|ПЦР
|MERS-CoV + SARS-CoV родственные вирусы1
|6
|АО «Вектор-Бест»
|2020/9896
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|7
|ООО НПФ «Литех»
|2020/9904
|27 марта 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|8
|ООО «ДНК-Технология ТС»
|2020/9948
|1 апреля 2020
|ПЦР
|SARS и SARS-CoV родственные вирусы1
|9
|АО «Генериум»
|2020/9957
|2 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|10
|ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
|2020/9969
|3 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|11
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
|2020/10017
|10 апреля
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|12
|ООО «МедипалТех»
|2020/10032
|14 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|13
|ООО «Система-БиоТех»
|2020/10064
|16 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|14
|ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
|2020/10088
|17 апреля 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|15
|ФГБУ «ЦСП» Минздрава России
|2020/10118
|21 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|16
|ООО «АВИВИР»
|2020/10152
|23 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|17
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10177
|23 апреля 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|18
|ООО «Генотек»
|2020/10216
|30 апреля 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|19
|ООО «Хема»
|2020/10218
|30 апреля 2020
|Экспресс-тест, ИХА, антитела
|SARS-CoV-2
|20
|ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
|2020/10219
|30 апреля 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|21
|ООО НПФ «Литех»
|2020/10226
|30 апреля 2020
|ИФА, IgG
|SARS-COV-2
|22
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10269
|7 мая 2020
|ИХЛА, IgM
|SARS-CoV-2
|23
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10270
|7 мая 2020
|ИХЛА, IgG
|SARS-CoV-2
|24
|ФБУН ГНЦ ПМБ
|2020/10268
|8 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|25
|ЗАО «АНАЛИТИКА»
|2020/10307
|12 мая 2020
|ИФА, IgA
|SARS-CoV-2
|26
|ЗАО «АНАЛИТИКА»
|2020/10309
|12 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|27
|ФБУН ГНЦ ПМБ
|2020/10334
|14 мая 2020
|Экспресс-тест, IgG
|SARS-CoV-2
|28
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10354
|14 мая 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|29
|ООО «ТестГен»
|2020/10364
|15 мая 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|30
|АО «Р-Фарм»
|2020/10375
|15 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|31
|ООО «АВИВИР»
|2020/10345
|18 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|32
|АО «Вектор-Бест»
|2020/10388
|18 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|33
|АО «Вектор-Бест»
|2020/10389
|18 мая 2020
|ИФА, IgМ
|SARS-CoV-2
|34
|ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
|2020/10393
|18 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|35
|ООО «Хирургические Инновации и Ко»
|2020/10432
|22 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|36
|АО «Р-Фарм»
|2020/10461
|22 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|37
|ООО «НПО «Диагностические системы»
|2020/10464
|22 мая 2020
|Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|38
|АО «Р-Фарм»
|2020/10467
|22 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|39
|АО «Швабе-Медицинская компания»
|2020/10468
|22 мая 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|40
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10469
|22 мая 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|41
|ООО «НекстГен Фарма»
|2020/10451
|22 мая 2020
|ИХА, антитела
|SARS-CoV-2
|42
|ООО «ГЕМ»
|2020/10455
|25 мая 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|43
|ООО «АВИВИР»
|2020/10446
|25 мая 2020
|ИХА, антитела
|SARS-CoV-2
|44
|ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
|2020/10498
|26 мая 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|45
|ООО «Эпидбиомед-диагностика»
|2020/10501
|26 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|46
|ООО «Эбботт Лэбораториз»
|2020/10544
|29 мая 2020
|ИХЛА, IgG
|SARS-CoV-2
|47
|ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
|2020/10550
|29 мая 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|48
|АО «ГЕНЕРИУМ»
|2020/10592
|29 мая 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|49
|ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ
|2020/10632
|3 июня 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|50
|ООО «НПО «Диагностические системы»
|2020/10642
|3 июня 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|51
|ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС»
|2020/10641
|3 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|52
|ООО «БИОТЭК»
|2020/10692
|3 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|53
|АО «ГЕНЕРИУМ»
|2020/10718
|4 июня 2020
|ИФА, антитела
|SARS-CoV-2
|54
|ООО НПФ «Литех»
|2020/10720
|4 июня 2020
|Изотермическая амплификация
|SARS-CoV-2
|55
|АО «ГЕНЕРИУМ»
|2020/10722
|4 июня 2020
|ИФА, IgA
|SARS-CoV-2
|56
|ООО «Уайт Продакт»
|2020/10742
|9 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|57
|ООО «АВИВИР»
|2020/10777
|10 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|58
|ООО «НекстБио»
|2020/10837
|15 июня 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|59
|ООО «Рош Диагностика Рус»
|2020/10878
|17 июня 2020
|ИХЛА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|60
|ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
|2020/10815
|17 июня 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|61
|ООО «ОМК»
|2020/10812
|17 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|62
|ООО «Рапид Био»
|2020/10917
|17 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|63
|ООО «ГалоКом»
|2020/10920
|17 июня 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|64
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10876
|18 июня 2020
|ИХЛА, IgM
|SARS-CoV-2
|65
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|2020/10877
|18 июня 2020
|ИХЛА, IgG
|SARS-CoV-2
|66
|ООО «ИнВитроТест»
|2020/10935
|19 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА
|SARS-CoV-2
|67
|ООО «Рош Диагностика Рус»
|2020/10937
|19 июня 2020
|ИХЛА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|68
|ООО «Хирургические Инновации и Ко»
|2020/10949
|19 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|69
|ООО «Медтехника МОСКВА»
|2020/10952
|19 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|70
|ООО «Нанолек»
|2020/10963
|22 июня 2020
|ИФА, IgM
|SARS-CoV-2
|71
|ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ»
|2020/10965
|22 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|72
|ООО «РУССКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА»
|2020/10976
|22 июня 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|73
|ООО «ХЕМА»
|2020/10936
|23 июня 2020
|ИФА, антитела
|SARS-CoV-2
|74
|Фонд «РОПЦ»
|2020/10950
|23 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|75
|ООО «Нанолек»
|2020/10959
|23 июня 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|76
|Общество с ограниченной ответственностью «Женел Трейд»
|2020/10982
|23 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|77
|ИБХ РАН
|2020/11010
|23 июня 2020
|ИФА, IgG
|SARS-CoV-2
|78
|ООО «Рош Диагностика Рус»
|2020/11015
|23 июня 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|79
|АО «ВО «Машиноимпорт»
|2020/11021
|26 июня 2020
|Экспресс-тест, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|80
|АО «Активный Компонент»
|2020/11034
|26 июня 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|81
|ООО «МТО «Стормовъ»
|2020/11037
|26 июня 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|82
|АО «Р-Фарм»
|2020/11041
|26 июня 2020
|ИХА, IgM/IgG
|SARS-CoV-2
|83
|ООО «АНКО ИНЖИНИРИНГ»
|2020/11043
|26 июня 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|84
|ООО «ХЕМА»
|2020/11044
|26 июня 2020
|ИФА, IgM
|SARS-CoV-2
|85
|ООО «Медикэр»
|2020/11048
|26 июня 2020
|Экспресс-тест, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|86
|ООО «МЕЛОН»
|2020/11074
|26 июня 2020
|Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|87
|ООО «НПФ Синтол»
|2020/11100
|30 июня 2020
|ПЦР
|SARS-CoV-2
|88
|ИБХ РАН
|2020/11104
|30 июня 2020
|ИФА, IgM-IgG-IgA
|SARS-CoV-2
|89
|АО «Вионта»
|2020/11106
|30 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
|90
|ООО «МедТех»
|2020/11107
|30 июня 2020
|ИХА, IgG/IgM
|SARS-CoV-2
1 РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19)
Елена Воронина
Анастасия Теслина
pharmvestnik