Правительство утвердило правила использования конфискованного спирта для выпуска антисептиков

Конфискованный этиловый спирт и контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет безвозмездно передаваться регионам для изготовления антисептиков. Это поможет оперативно реагировать на рост спроса на данный вид продукции в сезоны подъема заболеваемости.

Организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять этиловый спирт и контрафактный крепкий алкоголь на анализ в аккредитованные лаборатории. Если анализ подтвердит, что жидкость пригодна для применения в качестве антисептика, ее бесплатно передадут субъектам в соответствии с заявками, которые они направили в Росалкогольрегулирование. Об этом говорится в Постановлении Правительства №942 от 27 июня, которое было размещено на сайте органа 1 июля.

Правила установлены в дополнение к принятому в июне закону. Норма об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков нацелена на то, чтобы при необходимости увеличить объемы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, полагают авторы документа.

При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед Росалкогольрегулированием о том, как они использовали конфискат.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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