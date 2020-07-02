Alexion обвинили в даче взяток российским чиновникам за продвижение Солириса

Комиссия по ценным бумагам США выяснила, что «дочка» американской фармкомпании Alexion в России с 2011 по 2015 году платила российским чиновникам в сфере здравоохранения за продвижение своего дорогостоящего орфанного препарата Солирис (экулизумаб), не отразив эти выплаты в отчетности. Alexion не оспаривала этот довод и согласилась для урегулирования обвинений выплатить более $21 млн за это и аналогичное нарушение в Турции. Комиссия по ценным бумагам США выяснила, что «дочка» американской фармкомпании Alexion в России с 2011 по 2015 году платила российским чиновникам в сфере здравоохранения за продвижение своего дорогостоящего орфанного препарата Солирис (экулизумаб), не отразив эти выплаты в отчетности. Alexion не оспаривала этот довод и согласилась для урегулирования обвинений выплатить более $21 млн за это и аналогичное нарушение в Турции.

С помощью выплат российским чиновникам российская «дочка» Alexion способствовала выделению бюджетных средств на закупку Солириса и увеличению числа выписываемых на него рецептов.

«Дочка» Alexion в Турции действовала аналогично с 2010 по 2015 год. Должным образом в отчетности эти платежи отражены не были, и головная Alexion не могла это обнаружить или предотвратить, используя внутренние механизмы бухгалтерского контроля. Также «дочки» Alexion в Бразилии и Колумбии не вели четкие бухгалтерские записи по выплатам организациям по защите прав пациентов.

Alexion не опроверг и не согласился с выводами комиссии и выплатит штраф $21 млн, обязуясь больше не нарушать отчетность.

Солирис зарегистрирован в России в 2011 году. Препарат применяется при лечении орфанных заболеваний – пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома. Это самый дорогой орфанный препарат: предельная зарегистированная стоимость упаковки Солириса составляет 331 тысячу рублей.

До 2019 года экулизумаб закупали регионы: в 2018 году – на 7,3 млрд рублей. А с 2019 года препарат вошел в программу «14 ВЗН» и стал закупаться и регионами, и российским Минздравом – всего, по подсчетам Vademecum и Headway Company, на 9,4 млрд рублей. Но в 2019 году у Солириса появился российский дженерик от «Генериума» – Элизария.

В мире Солириса в 2019 году было продано почти на $4 млрд.