«Дельрус» инвестировал в производителя перспективных тестов на ВИЧ, сифилис и гепатиты B и С

Компания «Биопалитра» в июне 2020 года получила регудостоверение на иммуноферментный экпресс-тест «Мультискрин», который позволяет проводить оперативный скрининг на маркеры ВИЧ, сифилиса, гепатитов B и C в лабораторных условиях. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей, в компанию вложился федеральный поставщик медизделий «Дельрус». Кроме того, были получены льготные займы и гранты от Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда содействия инновациям. Предполагается, что новая технология позволит сэкономить ресурсы лабораторий и уменьшить временные затраты на проводимые исследования. В отличие от применяющихся сейчас механизмов анализа, тест-система в экспресс-режиме выявляет сам факт наличия какой-либо из четырех инфекций «госпитальной четверки» в исследуемом образце. Время инкубации составляет 115 минут, при этом лаборатория может сразу дать заключение об отрицательной реакции для большинства образцов. Положительные образцы в дальнейшем исследуются по обычной методике для выявления конкретного заболевания у пациента, но общее время, количество расходных материалов для анализа, а также затраты персонала сокращаются в три раза, а также снижается риск допущения ошибок во время исследования. По заверению производителя, «Мультискрин» обладает высокой диагностической специфичностью на репрезентативных выборках случайных доноров – более 99% и 100% чувствительностью. Разработка «Биопалитры» не зависит от производителей оборудования, ее можно использовать в анализаторах открытого типа. На разработку и регистрацию медизделия у исследователей из «Биопалитры» ушло восемь лет. После получения регистрационного удостоверения «Биопалитра» приступила к организации производства на территории особых экономических зон технико-внедренческого типа Санкт-Петербурга (ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»). Ожидаемая мощность производства составит более 2 млн тестов в месяц, первые серийные партии появятся на рынке в августе 2020 года. «Биопалитра» основана в 2011 году группой ученых и предпринимателей из Новосибирского академгородка и ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Компания разрабатывает и выпускает медизделия и средства диагностики на основе ИФА и ПЦР, включая наборы реагентов для in vitro диагностики ВИЧ-инфекции, гепатита В, гепатита С, сифилиса. Головной офис и основное производство компании располагаются в ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург». В 2019 году ГК «Дельрус» вошла в установной капитал «Биопалитры», став владельцем доли в 75%, в обмен на инвестиции в разработку продуктов, которые с учетом грантов ФРП и Фонда содействия инновациям превысили 100 млн рублей. Оставшаяся доля в 17% осталась у основателя компании Николая Максимова, 6% – у Станислава Петровского, 2% – у Артема Юдина. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка компании составила 60 млн рублей, чистый убыток – 1,6 млн рублей. ГК «Дельрус» – один из ведущих поставщиков медоборудования, а также профильных сервисных услуг в России. Компания с объемом контрактов 5,534 млрд рублей заняла 5-ую строчку в «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медицинских изделий в 2018 году» по версии Аналитического центра Vademecum. По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Дельрус» на 100% принадлежит ООО «Дельта», учредителями которого выступают Юлай Магадеев (доля в 45%), Людмила (45%) и Максим (10%) Гузовские.