«Активный компонент» может локализовать на заводе в Пушкино немецкие тесты на коронавирус

Российская фармкомпания «Активный Компонент» рассматривает возможность локализации тестов на антитела Nadal COVID-19 IgG/IgM производства одного из немецких лидеров лабораторной диагностики Nal von Minden на своем заводе в Пушкино в Санкт-Петербурге. Ранее компания заключила соглашение о поставке тестов в Россию и импортировала в страну более 30 тысяч наборов зарубежных тест-систем. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Российская фармкомпания «Активный Компонент» рассматривает возможность локализации тестов на антитела Nadal COVID-19 IgG/IgM производства одного из немецких лидеров лабораторной диагностики Nal von Minden на своем заводе в Пушкино в Санкт-Петербурге. Ранее компания заключила соглашение о поставке тестов в Россию и импортировала в страну более 30 тысяч наборов зарубежных тест-систем. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

По данным производителя, диагностическая чувствительность тестов составляет 98,8%, специфичность – 98,7%, для анализа достаточно капли крови, взятой из пальца. Время выполнения теста составляет 15 минут. В России клинические испытания систем прошли на базе Центральной клинической больницы Российской академии наук. Временное регудостоверение на медизделие, действующее до 1 января 2021 года, Росздравнадзор выдал 26 июня 2020 года.

«Мы считаем, что экспресс-тесты будут востребованы бизнесом и социальными организациями. Не исключено, что подобное тестирование войдет в одну из привычных процедур в компаниях и социальных учреждениях наравне с измерением температуры. Поэтому мы планируем наладить не только поставки экспресс-тестов в Россию и другие страны, но и производство тестов на нашем заводе», – сообщил президент компании «Активный компонент» Александр Семенов.

Ранее компания заключила соглашение о поставке тестов в Россию и с мая 2020 года импортировала в страну более 30 тысяч наборов зарубежных тест-систем. Всего с начала пандемии Nal von minden GmbH выпустила более 4 млн диагностических наборов на антитела, которые были поставлены в 57 стран мира.

«Активный компонент» – российский производитель фармсубстанций. В мае 2019 года компания подала заявку на специнвестконтракт под новое производство субстанций и модернизацию существующего завода в Пушкино с объемом инвестиций в 2,5 млрд рублей. Контрольный пакет компании находится у основателей Александра Семенова и Зиевуддина Ходжаева, доля в 30% – у инвестиционного фонда «Эльбрус Капитал». Выручка «Активного компонента» в 2019 году выросла на 10% – до 1,2 млрд рублей.

Nal von Minden GmgH – немецкий концерн, работающий в области разработки, производства и поставок диагностических систем in vitro. Штаб-квартира и производственные площадки располагаются в Германии, в портфеле компании находится более 3 тысяч медизделий. Выручка компании оценивается, по разным данным, от 10 до 25 млн фунтов стерлингов.

Фото: meinarztbedarf.com

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