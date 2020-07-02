ГК «Промомед» возглавил Андрей Младенцев

Бывший гендиректор Alium Андрей Младенцев с 30 июня приступил к работе на аналогичной позиции в ГК «Промомед». В ее портфеле в числе прочего есть недавно зарегистрированный Арепливир (фавипиравир), применяемый в терапии COVID-19. Бывший гендиректор Alium Андрей Младенцев с 30 июня приступил к работе на аналогичной позиции в ГК «Промомед». В ее портфеле в числе прочего есть недавно зарегистрированный Арепливир (фавипиравир), применяемый в терапии COVID-19.

По словам Младенцева, среди его задач на новом посту – вопросы, связанные с продвижением продукции, производством и выпуском новых продуктов, управление портфелем и финансами.

В конце июня компания «Промомед Рус» зарегистрировала препарат с МНН фавипиравир – Арепливир. Входящий в ГК «Промомед» саранский «Биохимик» готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок Арепливира. «Этого достаточно, чтобы при первой волне [коронавирусной инфекции] закрыть потребность России в препарате. Есть запросы по экспорту, но в первую очередь мы будем обеспечивать препаратом наш внутренний российский рынок для здоровья и безопасности граждан», – сказал исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Препарат будет поставляться в медучреждения для лечения пациентов с COVID-19.

Арепливир – второй зарегистрированный препарат с МНН фавипиравир от коронавирусной инфекции. Первым стал Авифавир от ООО «Кромис», совместного предприятия «ХимРара» и РФПИ. Он поставляется в больницы «Биотэком» и «Фармстандартом» по цене 22 тысяч рублей за упаковку. Еще один фавипиравир готовит к выводу на рынок ГК «Р-Фарм».

Один из самых известных препаратов «Промомеда» – Редуксин (сибутрамин) для борьбы с ожирением.

Андрей Младенцев возглавлял «Нижфарм» на момент его покупки немецкой Stada в 2005 году. Тогда он занял должность вице-президента Stada по России, странам СНГ и Балтии. В 2007-2008 годах работал замруководителя Росздравнадзора. В 2011 году занял пост гендиректора ФП «Оболенское» (OBL Pharm).

В конце 2018 года долю в «Оболенском» приобрела АФК «Система» с целью дальнейшего объединения предприятия с входящим в АФК «Биннофармом» и создания фармацевтического холдинга. В октябре 2019 года формирование холдинга под названием ГК Alium было завершено, объединенную компанию и возглавил Андрей Младенцев, но в начале февраля 2020 года сообщил о своем уходе из этого проекта.

Фото: facebook.com/doctorforbusiness

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