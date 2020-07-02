Продажу немаркированных лекарств согласует Росздравнадзор

Правительство РФ за день до вступления в силу обязательной маркировки лекарств, 30 июня 2020 года, утвердило особый порядок ввода в оборот немаркированных лекарств, произведенных до 1 октября 2020 года. Возможность их продажи предстоит согласовывать с Росздравнадзором. Правительство РФ за день до вступления в силу обязательной маркировки лекарств, 30 июня 2020 года, утвердило особый порядок ввода в оборот немаркированных лекарств, произведенных до 1 октября 2020 года. Возможность их продажи предстоит согласовывать с Росздравнадзором.

Постановление правительства, утверждающее такой порядок, действует до 1 января 2021 года.

Согласование оборота продукции без маркировки утверждается на срок не более 45 дней. Нововведения касаются препаратов, не входящих в программу «Семь нозологий» (сейчас – «14 ВЗН»). Заявитель должен обосновать невозможность нанесения маркировки и представить план по внедрению системы мониторинга.

Для определения того, разрешать ли оборот немаркированных лекарств, при Росздравнадзоре создается специальная межведомственная комиссия. Туда войдут представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной таможенной службы, ФАС, оператора системы мониторинга (в случае с лекарствами – «Оператор ЦРПТ»).

Маркировка для препаратов, закупаемых по программе «Семь нозологий», стала обязательной с 1 октября 2019 года, для остальных лекарств – с 1 июля 2020 года.

Отраслевые ассоциации неоднократно просили перенести этот срок из-за неготовности участников рынка и самой системы маркировки. Но этого все же не было сделано. Зато депутаты пообещали временно избавить участников рынка от штрафов за нарушения в сфере маркировки.

Эксперимент по маркировке лекарств длится с 2017 года. В полную силу проект должен был стартовать в 2019 году, но не раз переносился.