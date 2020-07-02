Ассоциация фармпроизводителей США подала иск против закона о защите больных сахарным диабетом

Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей защищает финансовые интересы входящих в нее компаний. Она считает, что принятый в штате закон нарушает Конституцию США.

Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) выступила с иском в федеральный суд Миннесоты о пересмотре принятого в штате закона, который обязывает фармкомпании бесплатно предоставлять инсулин на долгосрочной основе и в чрезвычайных случаях пациентам, которые не имеют возможности купить препарат, сообщает US News & World Report.

Так называемый закон Алека Смита назван по имени жителя штата, который в 2017 году скончался от этого заболевания в возрасте 26 лет, поскольку не имел медицинской страховки и не мог позволить себе приобретать инсулин по цене 1,3 тыс. долл. за месячный курс терапии.

В PhRMA уверены, что закон нарушает статью Конституции США, согласно которой власти не имеют права отчуждать частную собственность компаний без компенсации.

Власти штата Миннесота и организация по защите прав пациентов с сахарным диабетом выступили против иска. Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что он примет все доступные меры для защиты закона, который может спасти жизни многих пациентов с сахарным диабетом. Его поддерживает прокурор штата Кейт Эллисон.

Между тем профессор Школы бизнеса Росса Университета штата Мичиган Эрик Гордон считает, что у PhRMA сильные позиции и ассоциация имеет все шансы на победу в суде.

С ним солидарен профессор Школы права Университета Миннесоты Дэвид Шульц. По его мнению, властям штата следовало бы принять закон по налогообложению компаний, а вырученные средства направить на субсидирование стоимости инсулина для незастрахованных пациентов.

Илья Дугин

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