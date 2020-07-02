Производители спрогнозировали срок наступления дефицита лекарств из-за маркировки

Российские производители не готовы к введению маркировки, что может привести к дефициту лекарств в стране через 3—4 месяца. Компании несут убытки и из-за отсутствия обратной связи с операторами.

Фармотрасль не готова к внедрению системы маркировки лекарств, в том числе это касается производителей. К такому мнению пришли эксперты на онлайн-мероприятии «ECOM PHARM. Законодательные аспекты онлайн-торговли лекарствами», организованном группой «Зеленый Крест».

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, производители опасаются сопутствующего введению маркировки дефицита лекарств в стране. «Мы до сих пор не можем закончить пусконаладочные работы в связи с тем, что зарубежные специалисты, оборудованием которых мы пользуемся, не могут приехать в страну. До сих пор нам не понятно, когда будут открыты границы. Именно поэтому мы просили сдвинуть сроки введения, чтобы спокойно запуститься», — пояснил Дмитриев.

По его словам, дефицит лекарств в стране может произойти через 3—4 месяца — именно на такой период производителям хватит запасов немаркированных лекарств, разрешенных к реализации. Также, как пояснил Дмитриев, у производителей есть ряд вопросов к постановлению, определяющему порядок процедуры маркировки. «Нам не ясно, почему ситуация с возможностью реализовывать немаркированную продукцию носит разрешительный, а не заявительный характер», — рассуждает он. «Мы также увидели некий совет, который будет принимать решения, но не увидели там представителей отрасли», — добавил он.

Согласно постановлению, в эксперименте по маркировке были определены ответственные министерства и ведомства – Минздрав, Минпромторг, Минфин, Росздравнадзор и ФНС, назначенная оператором системы мониторинга.

Более того, производители рискуют понести финансовые убытки в связи с недоработанной системой, уверен Дмитриев.

«У некоторых компаний все проходит безболезненно, но другим приходится останавливать производство на 10, 24 и даже 48 часов», — пояснил он. Генеральный директор АРФП связывает это с тем, что сейчас в системе отсутствует связь с оператором: производителям предлагают обращаться в службу поддержки, ответы которой сильно задерживаются. «Если мы на 10 часов (где-то больше) останавливаем производство — производитель несет убытки. У нас был случай, когда в пятницу оператор обещал дать ответ в течение суток, а ответ пришел в понедельник. Реальный ответ занял 72 часа — мы настаиваем на ответственности операторов в случае подобных сбоев», — резюмирует он.

Ранее о трудностях в процессе внедрения маркировки «ФВ» рассказала генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. Она также отметила, что обращения аптечных сетей по техническим вопросам рассматриваются очень долго или не решаются вовсе.

Руслан Мавлиханов

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