Alexion заплатит американским властям за подкупы в России и Турции

Правительство США обвинило подразделения компании Alexion в даче взяток должностным лицам в России. Незаконные выплаты осуществляли при продвижении лекарственного препарата Soliris. Производитель согласился выплатить свыше 21 млн долл. для урегулирования вопроса.
Американская фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals Inc. согласилась выплатить более 21 млн долл. для урегулирования обвинений в нарушении положений Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) при ведении отчетности, сообщила федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания не подтвердила и не опровергла доводы, представленные SEC.
Комиссия выявила, что в период 2011—2015 годов подразделение Alexion Russia осуществляло ненадлежащие выплаты официальным представителям системы здравоохранения России для продвижения препарата Soliris (экулизумаб). Сходная ситуация была выявлена и в Турции в 2010—2015 годах. В обоих случаях велись поддельные записи об этих выплатах. Также SEC обнаружила нарушения при ведении отчетности в Бразилии и Колумбии.
Анастасия Теслина
pharmvestnik