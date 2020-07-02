Alexion заплатит американским властям за подкупы в России и Турции

Американская фармацевтическая компания Alexion Pharmaceuticals Inc. согласилась выплатить более 21 млн долл. для урегулирования обвинений в нарушении положений Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) при ведении отчетности, сообщила федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания не подтвердила и не опровергла доводы, представленные SEC.

Комиссия выявила, что в период 2011—2015 годов подразделение Alexion Russia осуществляло ненадлежащие выплаты официальным представителям системы здравоохранения России для продвижения препарата Soliris (экулизумаб). Сходная ситуация была выявлена и в Турции в 2010—2015 годах. В обоих случаях велись поддельные записи об этих выплатах. Также SEC обнаружила нарушения при ведении отчетности в Бразилии и Колумбии.

Анастасия Теслина

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