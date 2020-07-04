Интерферон-альфа не рекомендован для лечения и профилактики COVID-19 у детей

Минздрав выпустил вторую версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции у детей. Документ обновлен с учетом российского и зарубежного опыта.

Минздрав рекомендовал противовирусную терапию только детям с тяжелым течением COVID-19. Однако достоверные данные об эффективности у детей отсутствуют. Применение отдельных лекарственных препаратов требует решения врачебной комиссии, если потенциальная польза превышает риск.

Рекомбинантный интерферон-альфа категорически не рекомендован для лечения и профилактики COVID-19 в последних рекомендациях Национальных институтов здоровья США (NIH) и ВОЗ. Данные приведены в документе Минздрава.

В Китае имеется опыт применения ингаляционного интерферона-альфа, однако эффективность его нельзя считать доказанной. В России зарегистрированы интраназальные и ректальные формы рекомбинантного интерферона-альфа. Данные об эффективности при коронавирусной инфекции отсутствуют.

Минздрав более не рекомендует применять комбинацию лопинавир/ритонавир у детей.

В документе указано, опыт применения умифеновира в Китае ограничивается небольшим числом взрослых пациентов. Достоверные данные об эффективности при коронавирусной инфекции отсутствуют.

Противовоспалительные, противомалярийные препараты детям с COVID-19 назначаются, если потенциальная польза превышает риск.

Плановая вакцинация должна проводиться у здоровых и неконтактных детей.

По последним данным, дети составляют 6–7% среди пациентов с COVID-19. Осложненные формы развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В мире зарегистрированы единичные случаи смертельных исходов у детей.

Елена Воронина

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