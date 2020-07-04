Fujifilm заключила соглашения по производству фавипиравира

Фармкомпании объединяют усилия для наращивания производства препаратов для леченя коронавирусной инфекции. Fujiilm заключила соглашения с несколькими компаниями по выпуску фавипиравира.

Японская компания Fujifilm («Фуджифилм») заключила трехсторонние соглашения с индийской Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с») и расположенной в Дубае Global Response Aid («Глобал Респонс Эйд», GRA) по производству и продаже препарата для лечения коронавирусной инфекции фавипиравир, сообщает FiercePharma.

Препарат уже одобрен для лечения COVID-19 в Индии и России. Под условия соглашений подпадают все страны, за исключением Японии, Китая и России.

В частности, японская компания предоставила Dr. Reddy’s и GRA доступ к данным доклинических и клинических исследований, с тем чтобы компании могли проводить собственные исследования с участием пациентов. Помимо этого Dr. Reddy’s получает эксклюзивные права на препарат в Индии.

Кроме того, Fujifilm передаст технологию производства фавипиравира компании Dr. Reddy’s, которая, в свою очередь, организует производство препарата и использует сбытовую сеть GRA для дистрибуции препарата.

В апреле 2020 года Fujifilm объявила о намерении увеличить ежемесячное производство фавипиравира до 100 тыс. курсов терапии к июлю, что вдвое превышает объем производства в начале марта.

В конце июня 2020 года индийская компания Glenmark Pharmaceuticals («Гленмарк Фармасьютикалз») получила разрешение на производство дженерика Avigan под торговым наименованием FabiFlu.

В свою очередь, американская компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») подписала многочисленные соглашения по производству препарата ремдесивир с другими компаниями, в т.ч. индийскими Cipla («Сипла»), Hetero Labs («Гетеро Лэбз») и Jubilant Life Sciences («Джубилант Лайф Сайенсиз»).

Илья Дугин

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