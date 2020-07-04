Эксперт объяснил, как оформлять выбытие маркированных лекарств при дистанционной торговле

В момент оформления чека курьером потребителю, который приобрел лекарство дистанционно, информация будет отправляться оператору фискальных данных. Затем в автоматическом режиме данные попадут в систему мониторинга движения лекарственных препаратов, и факт выбытия препарата будет официально зарегистрирован.

Во время дистанционной торговли регистрация выбытия маркированных лекарственных препаратов должна проводиться в момент доставки товара курьером. Фактически она не будет отличаться от процедуры c использованием стационарной кассовой техники, за исключением того, что у курьера будет мобильный платежный терминал. Об этом рассказал директор по развитию направления «Фармы» ЦРПТ Марат Сакаев в ходе «Аптечного марафона», который состоялся 3 июля в онлайн-формате.

«Курьер должен быть оснащен мобильным платежным терминалом, – пояснил Сакаев. – При осуществлении расчетов с покупателем информация о реализованных лекарственных препаратах с маркировкой на стадии формирования чека будет отправляться оператору фискальных данных. Соответственно, в автоматическом режиме она попадет в систему мониторинга движения лекарственных препаратов».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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