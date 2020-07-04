Евросоюз начал переговоры о поставках ремдесивира

США скупили практически весь трехмесячный запас ремдесивира. Евросоюз намерен договориться с производителем этого препарата о расширении производственных мощностей.

Официальные лица ЕС приступили к переговорам с американской компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») о поставках препарата для лечения COVID-19 ремдесивир в страны Евросоюза, сообщает газета Independent.

Переговоры начались после того, как накануне Министерство здравоохранения и социальных служб США закупило 500 тыс. доз препарата, что составляет весь объем производства Gilead за июль и 90% запланированного объема выпуска препарата на август и сентябрь.

Как отметила комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, Брюссель ведет многосторонние переговоры с компанией-производителем, в т.ч. о расширении производственных мощностей.

Ремдесивир изначально предназначался для лечения гепатита C и лихорадки Эбола, но оказался неэффективным. Тем не менее позднее препарат показал положительные результаты при лечении коронавирусных инфекций SARS и MERS.

В конце июня 2020 года Gilead Sciences установила цену на ремдесивир для Правительства США и других развитых стран на уровне 2340 долл. на пациента за пятидневный курс терапии (390 долл. за флакон).

Илья Дугин

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