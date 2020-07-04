«Акрихин» успешно запустил систему маркировки лекарственных препаратов

С 1 июля 2020 года в соответствии с государственными требованиями компания «Акрихин» реализовала успешный старт системы маркировки и мониторинга движения всех лекарственных препаратов, производимых на промышленной площадке в г. Старая Купавна.

«Акрихин» стал одним из первых российских фармпроизводителей, запустивших пилотный проект по маркировке своей продукции. Для начала проекта потребовалось закупить и установить на заводе необходимое оборудование по сериализации и агрегации с помощью уникального криптозащищенного кода Data Matrix. Кроме того, была внедрена новая информационная система SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP), которая связывает воедино внутренние сервисы компании с другими участниками рынка. Она стала базой для разработки решения по формированию всего спектра отчетов для государственной системы отслеживания лекарств ФГИС МДЛП / ГИС «Маркировка», связанных с сериализацией и дальнейшим движением лекарственных препаратов. В рамках взаимодействия «Акрихина» с зарубежными партнерами, а также с локальными заказчиками контрактной продукции была выстроена интеграция на основе SAP Information & Collaboration Hub (ICH). На производстве, в свою очередь, использована система одного из старейших участников рынка сериализации в Европе – компании Advanco.

Уже в конце 2019 года компания «Акрихин» была полностью готова к официальному старту системы маркировки. В декабре первые коммерческие серии произведенных лекарственных препаратов успешно прошли необходимые процедуры, и в январе 2020 года состоялась первая отгрузка сериализованной продукции клиенту. С 1 июля 2020 года маркировке подлежат все выпускаемые фармпроизводителем лекарственные средства. При этом «Акрихин» начал поэтапный переход к массовой сериализации еще 23 июня.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов вводится в России с целью контроля качества и борьбы с фальсификацией. В соответствии с законодательством каждая упаковка будет помечаться уникальным Data Matrix кодом, с помощью которого данные передаются в единую систему мониторинга всего пути движения лекарственного препарата: от производства до аптеки или медучреждения, где его получает пациент. Благодаря этому будет повышена прозрачность оборота лекарственных средств на территории России. Внедрение общероссийской системы МДЛП с учетом дальнейшего развития законодательства позволит усовершенствовать многие процессы рынка. Производители смогут оптимизировать складские запасы, а также отслеживать локальный дефицит для перенаправления лекарственных препаратов в те регионы, где они необходимы пациентам.

Источник: «Акрихин»

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