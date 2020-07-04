Российские эксперты обсудили перспективы применения ингибиторов янус-киназ

2 июня 2020 года Ассоциация ревматологов России при поддержке компании AbbVie провела онлайн-конференцию «Жизнь без инъекций, а, значит, полноценная жизнь пациентов с ревматоидным артритом». Эксперты обсудили новые методы лечения аутоиммунных заболеваний и место ингибиторов янус-киназ в лечении ревматоидного артрита. Каждый год регистрируется до 30 тыс. новых пациентов, общее количество больных насчитывает 1 млн человек, большинство – женщины трудоспособного возраста.

Главный внештатный специалист ревматолог Минздрава академик РАН Евгений Насонов подчеркнул, что заболевание является неизлечимым, приводит к уменьшению продолжительности жизни и потере трудоспособности. Болезнь приводит к ухудшению качества жизни пациентов, инвалидизации, может возникнуть у любого человека, вне зависимости от возраста или национальности.

По мнению экспертов, успехи в ранней диагностике и лечении ревматоидного артрита пока не привели к кардинальным улучшениям прогноза у пациентов. Медицинское сообщество рассчитывает на улучшение ситуации в терапии заболевания с появлением эффективных препаратов нового поколения.

Академик Евгений Насонов отметил, что недавнее открытие новых «мишеней» для противовоспалительной терапии может быть крупным достижением в области медицины: «Надеюсь, что внедрение нового класса лекарственных препаратов – ингибиторов янус-киназ – позволит добиться существенного прогресса в лечении не только ревматоидного артрита, но и других воспалительных ревматических заболеваний, позволит избежать инвалидности, будет способствовать сохранению хорошего качества жизни и активному долголетию».

Несмотря на применение инновационной биологической терапии, только часть больных ревматоидным артритом достигают ремиссии, подчеркнул главный специалист ревматолог Северо-Западного округа Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга академик РАН Вадим Мазуров. Остальные пациенты продолжают жить с нарушениями функций суставов и хронической болью. «Новая терапия – «окно возможностей» для многих пациентов», – отметил он.

По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой профессора Александра Лилы, внедрение нового класса ингибиторов янус-киназ расширяет возможности контроля над заболеванием и дает надежду в достижении ремиссии у большего числа пациентов. Клиническая ремиссия, а не только снижение активности заболевания – главная цель лечения ревматоидного артрита на сегодняшний день.

Существует проблема преемственности терапии между стационаром и амбулаторным звеном, отметил эксперт. Если пациент в период госпитализации получает инновационное лечение таблетированными формами, терапия должна быть продолжена незамедлительно при амбулаторном лечении, подчеркнул профессор Александр Лила.

Региональный вице-президент AbbVie в России и СНГ Энтони Вонг отметил, что таблетированный препарат нового класса ингибиторов янус-киназ дает надежду на улучшение результатов терапии и качества жизни пациентов. «Открытие и разработка препарата нового класса отражают долгосрочные обязательства AbbVie поставить достижения науки на службу людям, живущим с иммуноопосредованными заболеваниями», – подчеркнул Энтони Вонг. В дальнейшем компания планирует расширять применение нового препарата для лечения иммуновоспалительных заболеваний в России. Планируется регистрация трех дополнительных показаний к применению (анкилозирующий спондилит, псориатический артрит и атопический дерматит) уже в 2021 году.

Источник: AbbVie

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