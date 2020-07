«АПФ» предложила не мешать производителям продолжать внедрение маркировки до 1 октября Российские эксперты обсудили перспективы применения ингибиторов янус-киназ » Сарилумаб оказался не эффективен у пациентов с COVID-19 на ИВЛ Противоревматоидный препарат Kevzara не показал эффективности у большинства пациентов с коронавирусной инфекцией в критическом состоянии. Участие в исследовании приняли более 200 пациентов в США. Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals объявили, что испытание препарата Kevzara (сарилумаб) у пациентов c COVID-19 в критическом состоянии не достигло основных целей, сообщает FirstWord Pharma. Клиническое исследование (КИ) III фазы проходило в США. В анализ были включена группа из 194 пациентов c COVID-19 в критическом состоянии и находящихся на ИВЛ. Эта группа получала препарат в дозе 400 мг или плацебо. Как сообщают компании, «позитивный тренд» в этой выборке оказался незначителен, при этом число нежелательных реакций составило 80% в группе сарилумаба и 77% – в группе плацебо. Вслед за объявлением данных результатов исследование было остановлено, в том числе у группы из 27 пациентов, которые получали высокую дозу препарата 800 мг или плацебо. За пределами США проходит другое исследование сарилумаба у тяжелых и критических пациентов с COVID-19, в котором используются отличные дозировки препарата, пишет издание. Компании надеются сообщить результаты испытания в третьем квартале текущего года. В апреле «ФВ» писал, что Sanofi и Regeneron решили изменить дизайн испытания сарилумаба при COVID-19 таким образом, чтобы в дальнейшем включать только пациентов в критическом состоянии и исключить дозировку препарата 200 мг. Такое решение было принято по результатам КИ II фазы, в котором испытывали дозировки 200 мг и 400 мг у пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом и критическом состоянии. Kevzara разработан Regeneron в сотрудничестве с Sanofi, одобрен для лечения ревматоидного артрита. Препарат принадлежит к классу ингибиторов рецепторов интерлейкина-6, которые активно испытывают у пациентов с цитокиновым штормом при коронавирусной инфекции. Анастасия Теслина

