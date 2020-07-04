«АПФ» предложила не мешать производителям продолжать внедрение маркировки до 1 октября

Правительство 30 июня утвердило временный порядок ввода в оборот немаркированных препаратов, произведенных после 1 июля. Однако в «АПФ» считают, что установленные правила будут только мешать внедрению системы МДЛП на предприятиях, которые по объективным причинам не успели к ней подключиться.

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», в состав которой входят 30 предприятий, считает, что производителям нужно позволить продолжить внедрять систему маркировки лекарств до 1 октября без установления сложного порядка порядка ввода в гражданский оборот препаратов, произведенных после 1 июля. Об этом «ФВ» сообщила председатель Координационного совета ассоциации Надежда Дараган.

Она уточнила, что ранее письмо с таким предложением было направлено от имени членов ассоциации министру здравоохранения Михаилу Мурашко, первому зам. министра промышленности и торговли Сергею Цыбу, председателю Госдумы Вячеславу Володину, руководителю фракции «Единая Россия» Сергею Неверову и другим депутатам.

Во вторник, 30 июня, правительство подписало постановление, которым установило правила введения в оборот немаркированных препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября. Согласно документу, разрешение на обращение таких препаратов должна будет выдавать межведомственная комиссия. При этом держателям лицензий придется обосновать свою неготовность наносить коды на медикаменты с 1 июля.

Однако «АПФ» указывает на то, что до настоящего времени отсутствуют сведения о конкретных лицах, которые вошли в состав этой комиссии, и не опубликовано положение комиссии, хотя критерии для принятия решения должны определяться именно в положении.

В ассоциации также отметили, что рассмотрение документов, которые предприятие должно представить для получения согласования на ввод в гражданский оборот немаркированных препаратов, определено в 11 дней, а согласование выдается действием на 45 дней. «Таким образом вместо оказания содействия внедрению системы маркировки на предприятиях организуется схема, которая будет противодействовать этому внедрению», — заявили в «АПФ».

Ассоциация в очередной раз указывает на то, что такие действия приведут к исчезновению с рынка дешевых отечественных лекарственных препаратов, востребованных малоимущими слоями населения нашей страны, а их место займут импортные, стоимость которых будет существенно выше. К тому же, отмечают в ассоциации, в связи со снятием с производства лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента возникнет новая проблема — сокращение рабочих мест.

Кроме того, члены ассоциации обратили внимание на то, что складывается ситуация, когда одни производители уже обязаны оплачивать коды маркировки, а другим предоставляется дополнительная отсрочка. И хотя такая отсрочка во многом вызвана объективными причинами, в частности распространившейся пандемией, которая удлинила процесс внедрения маркировки, участники оборота вынуждены будут работать в разных рыночных условиях, что противоречит антимонопольному законодательству. В связи с этим участники ассоциации предлагают рассмотреть вопрос о возможности переноса сроков взимания платы за коды маркировки до 1 октября 2020 года.

Маргарита Грошева

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