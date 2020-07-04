Moderna откладывает испытания III фазы вакцины против коронавируса

Клиническое исследование поздней фазы вакцины против COVID-19 компании Moderna задерживается на неопределенное время. Компания надеется приступить к испытанию в ранее оговоренный срок – в июле.

Начало клинического исследования III фазы вакцины против COVID-19 американской компании Moderna, которое планировалось на следующей неделе, откладывается на неопределенный срок, пишет STAT News. Однако старт испытания в июле все еще возможен, сообщают исследователи.

Известно, что в испытание вакцины mRNA-1273 планируют включить около 30 тыс. участников из США, а производство необходимого количества доз уже завершено. Исследователи из Иллинойсского университета в Чикаго ранее сообщали, что испытание начнется 9 июля.

В сообщении, опубликованном в Twitter, Moderna комментирует ситуацию. Компания указывает, что «тесно взаимодействует» с Национальными институтами здоровья США, которые спонсируют проведение III фазы исследований, чтобы согласовать окончательный протокол и начать испытание вовремя.

Как отмечает агентство Reuters, после данной публикации STAT стоимость акций компании Moderna упала на 7%.

Анастасия Теслина

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