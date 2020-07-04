Правительство изменило правила формирования перечня препаратов для закупок по ТН

Правительство утвердило новые правила формирования перечня лекарств, закупаемых по торговому наименованию. Сам перечень до сих пор не сформирован.

Правительство изменило правила формирования перечня лекарственных препаратов, которые должны закупаться по торговому наименованию. Соответствующее постановление № 965 «О внесении изменений в Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о применении лекарственных препаратов с конкретными торговыми наименованиями» правительство подписало 30 июня.

Новые правила

Согласно документу, решение о включении препаратов в перечень либо исключении из него будет принимать межведомственный совет при Минздраве по общественному здоровью, а не межведомственная комиссия по вопросам охраны здоровья граждан. К тому же при рассмотрении заявки Минздрав будет направлять ее, как минимум, двум профильным главным внештатным специалистам министерства, чтобы они подготовили экспертное мнение о наличии или отсутствии оснований для включения препарата в перечень или, наоборот, исключения из него.

В постановлении уточняется, что подать заявку на включение препарата в перечень могут представители организаций, которые осуществляют деятельность в сферах обращения лекарственных средств и защиты прав граждан в этих сферах.

Согласно новым правилам, заявитель сможет подать заявку на включение препарата в перечень только в электронной форме. Информация о поступивших заявках будет размещаться на официальном сайте министерства.

Также изменился пакет документов, которые должен представить заявитель. Вместо результатов мониторинга безопасности лекарственного средства необходимо представить результаты фармаконадзора, включая данные об эффективности и безопасности при замене препаратов различных торговых наименований в пределах одного международного непатентованного наименования (МНН). Также заявителю нужно будет представить клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи.

На заседании межведомственного совета смогут присутствовать представитель заявителя, а также представители юридических лиц, на права или обязанности которых может повлиять решение о включении препарата в перечень. Для этого необходимо не позднее чем за семь дней направить в адрес совета соответствующее обращение в электронной форме.

К тому же, согласно правилам, при переходе пациента на амбулаторное лечение ему должны будут назначать те же препараты, которые он принимал в стационаре в соответствии с их торговыми наименованиями. Это правило будет действовать и при переводе больного в другое медучреждение.

Мнение эксперта

Советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова в разговоре с «ФВ» указала на то, что, согласно действующему положению о межведомственном совете при Минздраве по общественному здоровью, в компетенцию совета не входит принятие конкретных клинически важных решений. При этом возможность закупки лекарственных препаратов по торговым наименованиям в рамках аукциона может иметь реальные важные последствия для оказания медицинской помощи.

«Даже если внести изменения в данный документ и расширить компетенцию межведомственного совета, остается вопрос прозрачности принимаемых таким советом решений, которые могут иметь серьезные последствия с точки зрения оказания медицинской помощи, с учетом того, что процедура формирования перечня представляет собой рамочную правовую конструкцию», – сказала Борзова.

Кроме того, отметила она, неясно, какие на практике могут быть последствия у отказа во включении ЛП в данный перечень. «Остается вопрос, не возникнет ли в результате особой «серой зоны» для профессиональных жалобщиков в сфере госзакупок, которые на основании решений об отказе во включении препарата в перечень будут подавать жалобы на последующие торги, где такой препарат (даже с учетом эквивалентных опций) закупается по потребности», – рассуждает Борзова.

В связи с этим, по словам эксперта, возникает вопрос, найдутся ли компании-заявители, готовые воспользоваться процедурой, предусмотренной постановлением № 965. Стоит отметить, что перечнь лекарств, закупаемых по торговым наименованиям, до сих пор не сформирован.

Маргарита Грошева

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