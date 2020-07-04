Власти Индии пересмотрят цены на лекарства на фоне повышения стоимости фармсырья

Национальное агентство по ценообразованию на фармацевтическую продукцию Индии откликнулось на просьбу фармпроизводителей о пересмотре цен на ряд препаратов. Фармкомпании просят учесть рост издержек на фоне пандемии COVID-19.

Вслед за повышением цены на гепарин Национальное агентство по ценообразованию на фармацевтическую продукцию Индии (NPPA) готово пересмотреть цены на 25–30 наименований лекарственных препаратов из-за повышения цен на фармсырье и роста других расходов в течение последних месяцев, пишет FirstWord Pharma.

NPPA разрешило единовременное повышение цен на гепарин до 31 декабря на 50% на фоне роста производственных затрат и нарушения каналов поставок активных фармсубстанций (АФС) из Китая.

Фармпроизводители уже несколько раз обращались к регулятору по вопросам стоимости АФС.

Цены на субстанции для производства гепарина выросли более чем на 200% в течение последних двух лет.

Как отметил генеральный секретарь Индийского фармацевтического альянса Садуршан Джайн, в среднем цена на АФС выросла на 25–30%. При этом расходы на их приобретение составляют около 35% производственных затрат.

Индийские фармкомпании также заявили о росте издержек производства во время пандемии.

Илья Дугин

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