«Протек» выдал заем на 350 млн руб. собственной дочерней компании

Компания «Протек» выдала заем в 350 млн руб. своему дочернему проекту «Кременчугская-3». Эта сумма составляет 214,29% от стоимости активов «дочки» «Протека».

Компания «Кременчугская-3» получила заем на 350 млн руб. от «Протек». Информация об этом содержится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «Протек» приобрел ООО «Кременчугская-3» в 2019 году. Тогда же были куплены компании ООО «Онега-Мед», ООО «Онега», а также ООО «Городская усадьба» и АО «Фирма «КОМАН».

«Таким образом, компания планирует диверсифицировать бизнес за счет выхода на новые рынки – в сферу медицинских услуг и недвижимости», – заявил тогда президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

В «Протек» отказались комментировать детали займа, выданного 25 июня. Размер сделки (350 млн) составляет 214,29% от стоимости активов «Кременчугская-3». Стоимость активов компании – 163 млн руб.

Ранее «ФВ» писал о том, что «Кременчугская-3» приобрела 99,99% в уставном капитале центра персонализированной медицины «Атлас». Цена сделки составила 110 млн руб.

Руслан Мавлиханов

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