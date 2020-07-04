Полисорб готовит иск к ФАС России в Арбитражный суд Москвы

АО «Полисорб» (Челябинская область) намерено обжаловать отказ ФАС России признать недобросовестной конкуренцией действия ООО «Фармацевтическая фабрика» (Пенза). Компания готовит соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы.

АО «Полисорб» готовится подать иск к ФАС России в Арбитражный суд Москвы. Компания будет настаивать на отмене решения антимонопольного органа, в котором действия ООО «Фармацевтическая фабрика» отказано считать недобросовестной конкуренцией. По мнению ФАС, лекарственные препараты и БАД – это разные рынки, и никакого соперничества между ними не может быть в принципе. Об этом «ФВ» сообщила коммерческий директор АО Вера Кобелева.

«На наш взгляд, рынок у нас один – фармацевтический, точки продаж одни – аптеки, полки, на которых стоят наши продукты – одни, – говорит Кобелева. — И позиционирует «Фармацевтическая фабрика» свою продукцию как энтеросорбент. И то, что к нам с жалобами идут покупатели, которые приобрели БАД пензенского производителя, а не наш препарат, также доказывает то, что потребители введены в заблуждение».

Екатерина Погонцева

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