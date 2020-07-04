Минздрав вынес 13 регуляторных решений в период с 11 по 30 июня. Отменена государственная регистрация 12 лекарств, возобновлено обращение одного препарата. Информация размещена в Госреестре лекарственных средств.
Минздрав отменил регистрацию двух оригинальных препаратов для лечения ВИЧ. Препараты «Тризивир» (абакавир+ламивудин+зидовудин) и «Зиаген» (абакавир) выведены из обращения на основании заявлений владельцев регистрационных удостоверений — компании «ГлаксоСмитКляйн» и «ВииВ Хелскер».
Абакавир впервые одобрен в 1998 году под торговым названием Ziagen. Права на препарат принадлежат GlaxoSmithKline. В России зарегистрирован как «Зиаген». В 2000 году компания GlaxoSmithKline выводит на рынок комбинированный препарат Trizivir, в России — «Тризивир».
Из обращения также отозваны:
- «Оптибетол», ЛП-001572 от 06.03.2012г., «Акрихин».
- «Стабизол ГЭК» 6%, П N014508/01 от 24.03.2009г., «Берлин-Хеми/А. Менарини».
- «Рефортан ГЭК» 10% и 6%, П N014506/01 от 09.02.2009г. и П N014505/01 от 24.12.2008г., «Берлин-Хеми/А. Менарини».
- «Медитонзин», ЛП-000599 от 21.09.2011г., «фармрег.ру».
- «Ловастатин», ЛСР-007837/09 от 06.10.2009г., Лекфарм.
- «Аспарагиназа Медак», П N012317/01 от 25.04.2007г., «Тируфарм».
- «Фровамигран», ЛП-000390 от 25.02.2011г., Берлин-Хеми/А. Менарини.
- «Калия и магния аспарагинат Берлин-Хеми», П N012305/01 от 11.09.2012г., «Берлин-Хеми/А. Менарини».
- «Инфезол» 100 и 40, П N015159/01 от 05.11.2008г. и П N012478/01 от 05.03.2011г., «Берлин-Хеми/А. Менарини».
- «Никофлекс», П N011978/01 от 14.09.2012г., «ЭГИС-РУС».
Как писал ранее «ФВ», Минздрав с 19 июня возобновил применение препарата «Ритонавир» индийского производителя «Лок-Бета Фармасьютикалс». Обращение приостановлено с 30 апреля.
Елена Воронина
pharmvestnik