Минздрав отменил регистрацию двух оригинальных препаратов для лечения ВИЧ

Минздрав вынес 13 регуляторных решений в период с 11 по 30 июня. Отменена государственная регистрация 12 лекарств, возобновлено обращение одного препарата. Информация размещена в Госреестре лекарственных средств.

Минздрав отменил регистрацию двух оригинальных препаратов для лечения ВИЧ. Препараты «Тризивир» (абакавир+ламивудин+зидовудин) и «Зиаген» (абакавир) выведены из обращения на основании заявлений владельцев регистрационных удостоверений — компании «ГлаксоСмитКляйн» и «ВииВ Хелскер».

Абакавир впервые одобрен в 1998 году под торговым названием Ziagen. Права на препарат принадлежат GlaxoSmithKline. В России зарегистрирован как «Зиаген». В 2000 году компания GlaxoSmithKline выводит на рынок комбинированный препарат Trizivir, в России — «Тризивир».

Из обращения также отозваны:

Как писал ранее «ФВ», Минздрав с 19 июня возобновил применение препарата «Ритонавир» индийского производителя «Лок-Бета Фармасьютикалс». Обращение приостановлено с 30 апреля.

Елена Воронина

pharmvestnik