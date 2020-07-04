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«Сотекс» открывает «Академию неврологии»

Фармацевтическая компания «Сотекс» запускает новый образовательный онлайн-проект «Академия неврологии» для неврологов и терапевтов. Основная тема – хроническая ишемия головного мозга (ХИМ).

Программа состоит из трех последовательных интерактивных блоков: диалога с профессором, пресс-конференции и клинического обзора.

«Академия неврологии» это:

  • Интересный формат участия.
  • Всесторонний подход к проблеме ХИМ.
  • Разбор типичных ошибок ведения пациентов.
  • Лайфхаки от невролога по теме ХИМ.
  • Взгляд кардиолога на проблему ХИМ.

Проект стартует 7 июля 11.00 на портале Consilium Medicum с диалога профессора кафедры неврологии факультета постдипломного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марины Путилиной и профессора кафедры госпитальной терапии № 1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководителя Высшей школы терапии МГНОТ Анны Евдокимовой. Эксперты обсудят ведение пациентов с ХИМ, поделятся практическими рекомендациями в области диагностики и терапии этого заболевания.

За активное участие в программе начисляются виртуальные баллы, которые можно будет обменять на медицинскую литературу. Участники, по какой-либо причине пропустившие один из блоков программы, получат ссылку на видеозапись мероприятия.

Стать слушателем «Академии», ознакомиться с программой мероприятий и задать вопросы спикерам можно на сайте проекта.

Источник: компания «Сотекс»

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3 июля, 2020 | Просмотров: 93