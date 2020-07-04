Solopharm начала поставку препаратов в Восточную Африку

Solopharm расширяет географию присутствия и начинает поставки препаратов в страны Восточной Африки. Развитие нового региона компания начала с отправки медикаментов в Уганду.

Первая поставка пришлась на тяжелый период эпидемии и дефицита лекарств в этой стране. В нее вошли препараты для лечения и профилактики заболеваний в области офтальмологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, а также антисептические средства. В партнерстве с компанией-дистрибьютором в Уганде Solopharm планирует дальнейшее увеличение экспортной линейки.

Сегодня в Уганде доступны средство для слизистой носа «Олифрин», увлажняющие капли для глаз «Гилан», метабиотик «Актофлор-С», морская вода «ЛинАква», антисептик «МестаМидин-сенс». Ассортимент включает как госпитальный ассортимент, так и препараты, продаваемые в аптеках.

Уганда стала 13-й страной, жителям которой доступны препараты российского производителя Solopharm. В списке также Камбоджа, Вьетнам, Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Республика Беларусь.

«Наше стремление – открыть доступ к необходимым лекарствам наибольшему числу пациентов по всему миру, – подчеркнул коммерческий директор Solopharm Сергей Трифонов. – Так, несколько лет назад мы сосредоточились на обеспечении жителей России качественными и при этом доступными препаратами. Это было естественное желание производителя, ведущего деятельность в своей стране. С таким намерением строился завод и собиралась экспертная команда. Задача во многом уже решена: отечественные препараты, произведенные по всем международным стандартам, доступны в аптеках всех регионов России. Теперь мы наращиваем производственные мощности, расширяем портфель препаратов, а вместе с этим и географию присутствия. Интерес к нашей продукции со стороны зарубежных партнеров растет, и процесс выхода на зарубежные рынки набирает обороты. Мы намерены и далее повышать уровень лекарственного обеспечения в мире и ведем переговоры с партнерами Юго-Восточной Азии, Ближневосточного региона, Центральной и Южной Америки».

Источник: Solopharm

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