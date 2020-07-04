Минздрав указал почту сотрудника фармкомпании на сайте regulation

Минздрав разместил на официальном портале проект нормативного документа. В качестве дополнительного адреса электронной почты для предложений по документу указан адрес сотрудника «Биокада».

На портале regulation.gov.ru Минздрав опубликовал проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных препаратов». Как дополнительный адрес электронной почты для предложений по документу указан адрес torgov@biocad.ru. В компании «Биокад» действительно работает Алексей Торгов, который занимает должность заместителя гендиректора по работе с органами государственной власти.

В форме проекта постановления заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Светлана Семечева названа ответственным за разработку документа. Для предложений по документу в качестве основного указан ее адрес электронной почты, также есть неименной адрес почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы – Offers-regulation@rosminzdrav.ru. Кроме него, а также адресов Семечевой и Торгова указаний на другие электронные ящики на страничке нет.

Это не первый случай, когда Алексей Торгов причастен к разработке нормативных документов. Два года назад РБК сообщил, что полный тезка топ-менеджера «Биокада» стал автором документа, в котором изложена стратегия Минпромторга по развитию фармацевтической промышленности России. Издание обнаружило документ Word, содержащий стратегию развития российской фармацевтической промышленности на период до 2030 года и размещенный Министерством промышленности и торговли на сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление», который был создан Алексеем Владимировичем Торговым.

На этот раз в документах Word автором текста или поправок в него Торгов не значится. Дело ограничилось только электронной почтой.

В пресс-службе «Биокада» «ФВ» пояснили, что при общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов в качестве дополнительного адреса электронной почты разработчиком указывается адрес независимого эксперта. «В связи с тем, что Алексей Торгов является членом рабочей группы по мониторингу правоприменительной практики Правил формирования перечней лекарственных препаратов Минздрава России, разработчик решил указать его», – сказали в компании.

Согласно постановлению правительства № 1318 от 17.12.2012 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов», разработчик вправе привлекать к разработке органы и организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

«ФВ» просмотрел несколько проектов, разработанных Минздравом. В них как дополнительный указывается, как правило, адрес сотрудника Минздрава. Только в одном документе как дополнительный адрес для направления предложений указан общий почтовый ящик Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий.

Минздрав на запрос «ФВ» пока не ответил.

Елена Калиновская

pharmvestnik