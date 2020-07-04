Еврокомиссия разрешила применять ремдесивир от COVID-19

Ремдесивир (Velkury от американской Gilead Sciences) стал первым официально одобренным лекарственным средством от COVID-19 в Евросоюзе. Еврокомиссия выдала условное разрешение на его использование в лечении инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией. Ремдесивир (Velkury от американской Gilead Sciences) стал первым официально одобренным лекарственным средством от COVID-19 в Евросоюзе. Еврокомиссия выдала условное разрешение на его использование в лечении инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, у взрослых и подростков старше 12 лет с пневмонией.

Еврокомиссия предоставила условное разрешение по ускоренной схеме. Через год оно может быть продлено или заменено на бессрочное – в зависимости от результатов исследований. КИ третьей фазы препарата проводит Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в конце июня рекомендовало разрешить продажу ремдесивира в ЕС. Ремдесивир одобрен для лечения тяжелых форм COVID-19 в Японии, Тайване, Индии, Сингапуре, ОАЭ. Пять компаний из Индии и Пакистана по соглашению с Gilead производят ремдесивир по лицензионному соглашению и поставляют его в 127 стран. Россия в этот список не входит.

В США разрешено экстренное применение ремдесивира у пациентов с подтвержденным диагнозом и тяжелым течением COVID-19. При этом власти США уже заказали практически трехмесячный объем выпуска препарата у Gilead – всего 500 тысяч курсов.

В России свою версию ремдесивира готовит «Фармасинтез» Викрама Пунии. Компания в середине июня 2020 года начала КИ третьей фазы Ремдеформа с этим действующим веществом. Пуния говорил Vademecum, что если «Фармасинтез» зарегистрирует в России свой препарат раньше Gilead, то обратится к американской компании за добровольной лицензией.

В Gilead отмечали, что применение ремдесивира сокращает период пребывания в стационаре пациентов, госпитализированных с COVID-19. Но в ВОЗ подчеркивают, что необходимо дождаться результатов клинических исследований, поскольку оценки эффективности препарата в терапии COVID-19 неоднозначны.