Правило «Третий лишний» распространили на протезы синовиальной жидкости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обновляющее перечень медицинских изделий, на который распространяется правило «третий лишний». Теперь допуск к отечественному госзаказу ограничен и для производителей протезов синовиальной жидкости, применяемых в лечении ревматологических заболеваний. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обновляющее перечень медицинских изделий, на который распространяется правило «третий лишний». Теперь допуск к отечественному госзаказу ограничен и для производителей протезов синовиальной жидкости, применяемых в лечении ревматологических заболеваний.

В перечень, сопровождающий постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года, добавлена позиция «средство замещения синовиальной жидкости». Эти изделия по общероссийскому коду продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) входят в группу 32.50.22.190 «протезы органов человека, не включенные в другие группировки».

Соответственно, заявка поставщика такого изделия иностранного производства будет отклоняться, если на торги выйдут еще два участника с продукцией из стран ЕАЭС.

Протезы синовиальной жидкости изготавливаются на основе гиалуроновой кислоты и применяются в лечении остеоартроза, одного из самых распространенных ревматологических заболеваний. По данным НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, в России насчитывается 14,3 млн профильных больных.

Согласно Госреестру медизделий, в России зарегистрированы более 30 протезов синовиальной жидкости. Например, австрийский Синокром от Croma-Pharma, корейский Hyruan от LG, британский Ферматрон от Hyaltech, Суплазин от американской Mylan и другие. Есть и отечественные продукты – Гиастат («НПП «Тульская индустрия»), Noltrex (НЦ «Биоформ») и другие.

Разрабатывал свою версию протеза и НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи – протез синовиальной жидкости с фактором BMP‑2 Гамалант Хондро Плюс. На этот проект Минпромторг выделял субсидию в размере 125 млн рублей по программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в 2013–2020 годах», однако обнаружить РУ изделия в реестре Росздравнадзора не удалось.

Ранее Минпромторг объявлял о намерении включить в ПП №120 девять видов медизделий, включая тест-полоски к глюкометрам, рентгеновские дозиметры, фетальные мониторы, биохимические анализаторы и хирургические коагуляторы, ультразвуковые хирургические и лазерные терапевтические аппараты, а также лабораторные микроскопы и аппараты для брахитерапии. В ведомстве считают, что по каждому наименованию в России есть не менее двух отечественных производителей.