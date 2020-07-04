Инвестиции «Вертекса» в систему маркировки лекарств составили 400 млн рублей

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» начала маркировку всего лекарственного ассортимента в установленный Правительством России срок 1 июля 2020 года. Тестовые отгрузки препаратов с кодами Data Matrix и передачу данных в систему мониторинга движения лекарств фармпроизводитель начал еще в конце 2019 года. За полгода «ВЕРТЕКС» промаркировал более 2,8 млн пачек, из них основную часть еще до обязательного старта системы.

Инвестиции фармпроизводителя в создание системы маркировки составили около 400 млн рублей. Основные затраты пришлись на технологическую цепочку из двух основных составляющих: покупку оборудования для нанесения и верификации криптозащиты цифровых кодов — им оснащены 12 упаковочных линий — и IT-инфраструктуру. Будущие издержки составят до 80 млн рублей в год на покупку кодов Data Martix, а также на расходные материалы. Они возрастут по мере увеличения объема производства и расширения ассортимента. Помимо прочего компания изменила бизнес-процессы, внедрила программные продукты, сформировала план производства с учетом маркировки и обучила сотрудников работе в системе. На проведение масштабной работы потребовалось более 2,5 лет.

«В нынешних условиях еще более важны уверенность в подлинности лекарств, прослеживаемость их движения на рынке и информированность граждан о препаратах», — отмечает генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. Маркировка играет существенную роль и на фоне легализации дистанционной торговли безрецептурных лекарств.

«ВЕРТЕКС» зарегистрирован в системе маркировки с 2017 года. Помимо постоянного взаимодействия с реализаторами проекта фармпроизводитель также участвовал в нагрузочном тестировании системы МДЛП, которое ЦРПТ проводил в мае этого года.

В компании считают, что периода на подготовку к старту обязательной маркировки лекарств было вполне достаточно с учетом начала эксперимента работы системы почти 3,5 года назад. Письма о необходимости соблюдения установленного срока маркировки с 1 июля 2020 года «ВЕРТЕКС» направлял весной этого года в Правительство РФ, Госдуму, Минпромторг и ЦРПТ. В 2019 году компания заявляла о готовности к маркировке лекарств с 1 января 2020 г.

gmpnews