Эксперт рассказал, как курьеру оформить продажу маркированных лекарств

Во время дистанционной торговли регистрация выбытия лекарственных препаратов, которые снабжены цифровыми кодами, должна проводиться в момент доставки товара курьером, рассказал 3 июля в ходе «Аптечного марафона» директор по развитию направления «Фармы» ЦРПТ Марат Сакаев.

Правила дистанционной торговли лекарствами утверждены постановлением правительства от 20 мая 2020 года №697.

КАК ВЫ ПОМНИТЕ, ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ, ТАК И С ПОМОЩЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ. В ТАКОЙ СЛУЧАЕ КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ В КОМПЛЕКТЕ С 2D-СКАНЕРОМ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ КОДОВ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ КУРЬЕРАМ. СООТВЕТСТВЕННО, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ С МАРКИРОВКОЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕКА БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ ОПЕРАТОРУ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СООТВЕТСТВЕННО, В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПОПАДАТЬ В СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ», — РАССКАЗАЛ МАРАТ САКАЕВ.

Он уточнил, что при доставке курьером вывод лекарственных препаратов из оборота происходит так же, как и по стационарной кассе.

Согласно постановлению, во время приемки онлайн-заказа аптека должна согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество препаратов.

Покупатель также вправе отказаться от доставленного лекарственного препарата надлежащего качества до оплаты заказа (в этом случае оплачивается только услуга по доставке). Наиболее простой способ проверить лекарство до оплаты – просканировать код Data Matrix с упаковки, где моментально выдается информация о производителе, сроке годности, комплектации и т.п.

Фото с сайта www.biomed.com.kz

gmpnews