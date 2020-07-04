В 2019 году китайские регуляторы закрыли 1394 компании в сфере обращения лекарств

Китайские регулирующие органы всех уровней в 2019 году в рамках требований, предъявляемых к безопасности лекарственных средств, осуществляли надзор и инспектирование производителей и дистрибьюторов фармацевтической продукции и жестко, как указано в сообщении Национального управления медицинской продукции Китая (National Medical Products Administration), подавляли незаконное изготовление и продажу поддельных и некачественных лекарств.

В 2019 году китайские регуляторы проверили в общей сложности 22 342 производителя лекарств, 35 746 оптовых организаций и 937 648 розничных продавцов лекарственных средств. По результатам проверок, 1394 организации и предприятия было приказано закрыть.

Регуляторы расследовали и рассмотрели 77 093 случая нарушений законов и нормативных актов, касающихся обращения лекарственных средств, и наложили штрафов на общую сумму 500,73 млн юаней (70,9 млн долларов) за различные правонарушения, включая:

95 случаев изготовления поддельных лекарств из 129 рассмотренных;

1099 случаев продажи поддельных лекарств из 1210;

442 случая изготовления некачественных лекарств из 593;

4372 случая продажи некачественных лекарств из 6101.

Всего за год было аннулировано 3 лицензии на производство лекарств и 118 лицензий в отношении дистрибуции лекарств.

Фото с сайта www.cgtn.com

gmpnews