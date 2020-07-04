Alexion Pharma заплатит штраф в размере $21 млн за дачу взяток в России и Турции

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2 июля 2020 г. объявила о согласии бостонской фармкомпании Alexion Pharmaceuticals Inc. выплатить более 21 млн долларов для урегулирования обвинений в нарушении положений бухгалтерской отчетности, учетных записях и внутреннего контроля за соблюдением Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA).

Согласно сообщению SEC, две дочерние компании Alexion произвели платежи иностранным правительственным чиновникам дабы обеспечить продвижение своего основного лекарственного средства Soliris® (Солирис®).

Так, с 2010 по 2015 годы Alexion Turkey платила турецким правительственным чиновникам за предоставление благоприятного регулирования в отношении Soliris® и выписки дополнительных рецептов. С 2011 по 2015 годы Alexion Russia осуществляла выплаты российским чиновникам в сфере здравоохранения для оказания благоприятного регулирующего режима, увеличенного количества выписываемых рецептов и выделения бюджетных средств на закупку Солирис®.

Alexion Russia и Alexion Turkey не отражали данные выплаты в бухгалтерских книгах и, соответственно, внутренний учетный контроль Alexion не мог это выявить и предотвратить.

Кроме того, Alexion в Бразилии и Колумбии не вели точные записи в бухгалтерских книгах, касающиеся платежей организациям, занимающихся защитой прав пациентов.

ВНУТРЕННИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ ALEXION НЕ СМОГ ОБНАРУЖИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЛАТЕЖИ ИНОСТРАННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ЧИНОВНИКАМ СО СТОРОНЫ ЕГО ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, — СКАЗАЛА МЕЛИССА ХОДЖМАН (MELISSA HODGMAN), ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ SEC. – КОМПАНИИ, ЧАСТО КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ИХ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ УЧИТЫВАЛ ТАКИЕ РИСКИ».

Alexion, не признавая и не опровергая выводы SEC, согласился воздерживаться от нарушений FCPA, положений о бухгалтерском учете и учетных записях и выплатить 21 млн долларов штрафа.

Солирис® относится к иммунодепрессивным средствам, с действующим веществом экулизумаб. Показан при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

В России препарат зарегистрирован 11 ноября 2011 года, владельцем регистрационного удостоверения является швейцарское подразделение «Алексион Фарма ГмбХ». Лекарственное средство производится в Ирландии и Италии.

gmpnews